楊莉珊｜將香港民宿納入規管，留住不過夜內地旅客

由於除夕夜入境遊客超出預期，原有的交通及關口配套不足應付，導致不少不過夜的旅客滯留，出現在車站席地而坐的畫面，影響香港形象，其中更有本地評論指此類不過夜的旅客對香港貢獻小，主觀判斷是「窮遊」住不起酒店，不少人批評那些既想欣賞煙花又想省錢不預訂酒店的旅客，批評「無錢就唔好嚟（沒錢就不要來），酒店都慳（酒店都省），全世界都畀免費餐你好無（全世界都給你免費餐好不好）」、「住一晚有無咁難（住一晚有什麼難），肉酸又寒酸（難看又寒酸）」，所以最好以後不要來更好。並指這種「窮遊」使得香港希望吸引內地遊客南下消費的想法落空。



來稿作者：楊莉珊



這種批評未免過於情緒化，其實就算內地旅客不選擇過夜，也可以積極參與本地各種消費活動，裨益旅遊及零售業等發展，並促進兩地文化交流，創造多贏。根據旅遊發展局最新的2019年數據（2020年至2022年暫未有數字），來自中國內地的旅客情況非常不同，過夜旅客人均消費5,990元，而入境不過夜的內地旅客人均消費也達2,198元，可見不過夜旅客已不是一味「窮遊」，只不過消費模式改變了，未必願意多花錢住酒店而已。

首先要瞭解為何為數不少的內地旅客選擇不在香港過夜，其中主要原因當然是考慮到價錢問題。眾所周知，香港的酒店在假期期間收費特別昂貴，如設身處地，內地旅客可能寧願花時間及交通費，返回深圳住酒店，更為划算，將節省下來的酒店費用花在其他地方，如果本身是住在深圳的，選擇趕回家安睡更屬人之常情。

反而我們要研究的，是酒店業的定位，例如應否有更多比較中低價的酒店供應，吸引這一類内地旅客過夜。

香港發展民宿，理所當然被酒店、賓館業界反對，原因是破壞了公平競爭和改變了目前規管機制。根據要求，申請營辦一間酒店或賓館的手續十分嚴格，樓宇要符合建築物及消防條例，等待審批時間需時。審批期間業界要納空租及承擔人工開支，還要不時按標準要求調整裝修格局，目的是要保障住客和居民的安全。貿然允許民居不按現時法例要求向遊客開放，必然會破壞目前旅館業規管制度，除令入住旅客的安全得不到保障外，亦對投入資源規規矩矩申請牌照的酒店及賓館不公。

在香港經營酒店或賓館均受《旅館業條例》（第349章）（《條例》）規管，經營或管理無牌酒店或賓館均屬刑事罪行，一經定罪會留有案底，單位的擁有人除非能提出法定免責辯護，否則同屬犯罪，最高可被處罰款50萬元及監禁三年，亦可針對涉及重犯罪行的處所發出為期六個月的封閉令。

立法會已通過《旅館業條例》，目的為改善現行發牌制度、加強阻嚇力以打擊無牌酒店及賓館。條例草案中明確區分「酒店牌照」和「賓館牌照」，並賦予牌照事務處的執法人員權力可向法院申請搜查令，使用合理武力入屋搜證，無牌經營酒店或民宿者須負上刑事責任，並擬將最高罰款由20萬元增至50萬元，最高監禁三年。

本港樓宇密集，在多層的住宅大廈內經營旅館，會影響其他住戶權益，住宅大廈的管理、保安、維修等由大廈住戶共同承擔，個別住戶卻以「住宿共用」的美名牟利，讓短租旅客於屋苑內自出自入，逃過法例對旅館標準的規管，對社區內的住戶以及持牌旅館並不公道。

海外經驗可借鑒，若把無牌賓館和民宿「一刀切」禁絕，只會令香港旅遊業追不上新經濟大環境。近年共用住宿及民宿在海外大 行其道，在日本、韓國及台灣等地，民宿發展已趨成熟，香港政府可借鑒它們的經驗，對民宿經營的時間、地點作出一些限制，例如限於暑假等旅遊旺季期間、限於新界東或 新界西等非鬧市區，允許遊客入住民宿。

觀光產業為日本經濟帶來大筆資金，日本政府也不想錯失這個金雞母，因此迎合市場使其合法，一舉於民宿新法（民泊新法）中規定全日本的民宿的法定全年運營日為180天，部分地區例如東京新宿，只能在週末營業；澳洲悉尼市內民宿一年內出租不得超過180天，悉尼以外地區，地方政府可自行決定，修改限制；德國一般小城市允許民宿經營，但慕尼克市禁止民宿出租，因該市房屋嚴重不足，一經發現最高罰款5萬歐元。

共用經濟概念冒起，民宿潮流湧現香港，有民宿網上搜尋平臺表示，香港登記房源量最新已累積達一萬個，反映香港有潛力發展民宿。在網上搜尋「民宿、香港」字眼，不難找到一大堆網頁，提供「最抵價」、「最佳家庭旅館」等預訂服務，部分低至一晚二、三百元，包一間房、雙人床和洗手間。在香港，最新的登記房源已達到一萬間，分佈全港。

有人認為，香港已有足夠的酒店，不應該容許廉價民宿存在。但也有訪港旅客表示，香港核心地段酒店，一晚房價動輒逾數千元 ，令平民旅客望而卻步；「香港不是沒有酒店房，而是價格太過 浮動！若房租太貴，短途客可能住一兩晚就走！」香港入境旅遊接待協會主席梁耀霖表示，每逢旅遊旺季，酒店房價水漲船高，入住一晚四星級酒店就要七、八千元，價格過高，猶如「搶錢」。他贊成有香港將民宿納入規管，訂立星級制，讓旅客有更多選擇。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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