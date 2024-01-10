仲點論政｜應積極支援青少年

我們說關心青少年發展，但我們對他們的狀況了解得透徹嗎？去年最後一天，民青局整合了政府多項跟青年相關的數據和資訊，推出「青年儀表板」，把本港青年人的基本人口特徵、在教育、就業、創業、住屋、婚姻、生育、身心健康、社會參與等不同方面的情況展現出來，一覽無遺。



來稿作者：劉仲恒



所謂「知己知彼，百戰百勝」，只有清楚了解跟青年人相關數據和趨勢，充分掌握他們的脈搏，發展青年工作才能「有的放矢」，回應需求，恰到好處，不浪費資源。

筆者細看了「青年儀表板」的數據，發現在2022年時，在12到39歲的青年人口中，有64.3%的人只與父母同住。另外，截止2022年底，在公屋的一般申請者中，只有9%是30歲以下的申請人。而在工作方面，15到24歲的青年勞動人口只佔2022年青年勞動人口的13.4%。也就是說，政府和社會需要為青少年提供適當的支援，特別是在房屋和工作方面。

「青年興，則香港興」這句話，習近平主席和特首都說過。無疑，青年人是香港未來發展的棟樑和希望，現在我們好好地扶持我們的青少年一把，就是為香港社會和經濟的長遠發展做了件好事。所以，筆者認為政府應該進一步加強對青少年的支援。青年人發展得好，香港的未來才會有「底氣」。

在住屋方面，當然不至於要付錢幫青年人買樓。政府推出的「青年宿舍計劃」是個很好的項目，不但可以為青年人提供長期而穩定的居所，讓他們擁有自己的居住空間，也可以通過營運青年宿舍的非政府機構向青年人提供不同的支援和訓練，讓他們適應日後的職場生活。目前政府已開始全資興建7個青年宿舍項目，頭兩個完成項目能提供的宿位數目，已經達到目前所有項目合計要提供宿位的一半，進展良好。與此同時，政府除了全數資助非政府機構在未盡其用的土地上興建青年宿舍外，也在2022年底在獲得立法會的10億元撥款後，推出「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」，同時又會在東涌東計劃以試驗形式，要求發展商在興建私人住宅單位外，也興建某個數量的青年宿舍單位，這些都是很好的支援方式。

至於在工作方面，政府開設的青年就業資源中心和正在推行的「展翅青見計劃」，都可以幫到離校而要展開工作階段的青年人。北上發展也非常值得鼓勵，所以筆者也很看好政府推出的「大灣區青年就業計劃」，可以幫助本港的大學畢業生在大灣區的城市裡發展自己的事業。

另一個獲得社會普遍正面回應的支援項目，就是通過「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」的「共創明『Teen』計劃」，通過精準扶貧，把援助確實投放在最有需要的年輕人身上。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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