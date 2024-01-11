楊莉珊﹒台灣大選｜民進黨除了「賴中國」就已經沒招數了？

就在周二（9日），有台灣朋友分享給我一個「恐怖趣聞」，聲稱收到台灣軍方發出來的「國家級警報」短訊，聲稱「中國大陸於15：04發射衛星，已經飛越南部上空，請民眾注意安全，若發射不明物體，通報警消人員處理」。短訊的亮點在於英文版竟用上「Missile」（導彈，台灣稱「飛彈」）一字，成為島內新聞熱點。由於台灣大選投票日就在本周六（13日），儘管島內軍方隨即澄清是「用語疏忽」並向公眾道歉，但大陸武力威嚇島內選舉甚至企圖武力犯台的疑雲在島內不脛而走。



來稿作者：楊莉珊



筆者以為這也許不是「用語疏忽」，而是民進黨對於選舉的「精準投毒」，企圖用謠言強化在今年選舉中並沒有產生很大動員效果的「中國介（入）選（舉）」策略。事實上隨着投票日越近，有關「中國介選」的新聞在島內此起彼落，譬如民進黨羅致政被曝光有性愛視頻、賴清德被指

台防部1月9日下午3時14分，突連續四次發布「國家級警報」，針對大陆於下午3時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，嚇壞台灣民眾。弔詭的是，中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「導彈」（Missile），讓民眾大驚失色。（記者爆料網）

有私生子，民眾黨馬治薇被指收受大陸金援等，加上這次的「衛星變導彈」事件，同樣是查無實證甚至是無中生有便已扣上「中國介選」的帽子。由此可見，民進黨此番選舉除了「賴中國」，好像已沒有更好的選舉策略了。

島內很多媒體都認為民進黨十分擅長選舉動員，若有持續關注台灣選舉的朋友應該不會忘記，從2004年陳水扁319兩顆子彈事件開始，到2006年高雄市長選舉的「走路工事件」，開啟了陳菊稱霸大高雄12年的局面，成為高雄「藍天變綠地」的關鍵一役。但自2016年大選的「周子瑜事件」開始，「中國介選」其實是民進黨選舉百寶箱內的常備工具，且是屢屢奏效。2019年藉着推動香港黑暴來抹黑「一國兩制」，成功調動島內民眾對兩岸開戰的恐慌情緒，蔡英文打出了一場漂亮的選戰，可謂是代表作。

其實大陸方面對台政策一以貫之。正在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超在一場合被問及大陸方面對島內正在進行的選舉的看法，他強調，對於中國而言，台灣問題是核心利益中的核心，是不能逾越的紅線，「我們認真看待美方不支持台灣獨立的表態，我們希望美方能信守承諾。」由此可見，「台獨」是兩岸關係中不可逾越的底線，兩岸只有在「九二共識，一個中國」的原則基礎上推進兩岸和平交流，才能達到和平統一的最大目標。

為免被民進黨利用，大陸在此次選舉期間幾乎是「離台十呎」，對島內各路的候選人及大多數選舉新聞都沒有回應，這卻讓民進黨更肆無忌憚地唱起了「賴中國」的獨腳戲。早有風化事件前科的民進黨立委羅致政，近日又爆出疑似性愛影片在網絡瘋傳，而羅致政除了揚言提告外，還立即指控這又是中國大陸介選的醜化行動。到底影片是真是假，調查機關竟以「偵查不公開」為理由拒絕公布影片真偽，到底是受到政治干預司法獨立，還是有何難言之隱，這又讓選民對此留下一個大疑問。而對於「衛星變導彈」事件，台軍方竟以「沒有精準表達」輕輕帶過，其他所有民進黨人的醜聞，如鄭文燦的疑似喝花酒影片外流等，也通通全都堅稱這就是「中國介選」。

但從島內最後這幾天的輿情來看，竟然有不少綠營支持者對此深信不疑，認為自己所支持的民進黨政治明星並沒有不端行為，全部都是對岸搞的鬼，甚至對質疑的人反唇相譏！無論原因為何，都說明未來大陸有必要加強對台灣同胞的宣傳，而香港在這方面應該有更重要的角色可以發揮，這個問題我們留待選後再討論。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會常務副會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不通知。