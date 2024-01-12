張欣宇｜功在平時——由國泰取消航班反思「最低消費」管理邏輯

國泰自新年假期起，連續取消航班，引起社會各界包括政府高層的關注。本輪航班取消潮源自國泰機師大面積病假，最近是各類病菌感染高發期固然不假，但為何各行各業中唯獨國泰所面對情況尤其嚴重？



撰文：張欣宇



首先的直接原因便是，根據本港民航法例和民航處的飛行標準需求，機師的工作時間受到嚴格限制，各航空運營者必須呈交其飛行時間限制計劃FTLS（Flight Time Limitation Scheme）供民航處審批，並嚴格執行。因此，不同於很多其他行業，航空公司並不能單純依靠「出 OT」的方式去解決人手短缺之情況。即使有在崗健康機師有時間有意願 OT，但一旦缺勤人數增多，很快就會因為飛行時間限制，出現無人可用之困境。因此，國泰為了保障農曆新年的黃金檔期航班供應，當下只能通過大幅度削減航班來控制旗下可用機師的飛行時間總數。

然而，流感和飛行時間限制並非國泰所獨有之挑戰，是其他航空公司同樣面對的情況，為何國泰本次所受到衝擊尤其嚴重？另一個更為根本的原因則在於，根據前線人員的反映，國泰近年來始終被詬病對前線人力資源的投入不足，導致前線人手相較編制本就長期處於短缺狀況，士氣低落，亦難以吸引更多新血入行。在運輸行業前線工作多年，筆者十分明白士氣對於運作的關鍵性，當前線同事不再願為公司、為品牌「捱義氣」和「行多一步」時，原本就極具挑戰的運營只會變得更加艱難。而過去多年筆者的親身體會則是，就算同一批同事，當和上司關係融洽具人情味時，病假率亦會明顯回落。當然，越高層的影響力越大，當行政級（Executive Level）管理人員屬於苛刻冷漠類型之時，其對前線士氣所造成的傷害，就算一般經理或主管有心挽救，也不足以對沖。

因此，千頭萬緒的最後解決方法，只能回歸到最樸實四個字：功在平時。捨得未雨綢繆，平時加大在前線人員身上投資投入，才能避免關鍵時刻無人可用的惡果。

作者張欣宇是立法會（新界北）議員、香港新方向成員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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