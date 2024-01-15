揚言自得｜美國鎖定戰場：是南海，不是台海

美國全面打壓中國，唯一原因是要延續其全球霸權，與台灣無關。美國要延續霸權，唯一方法是打垮中國，別無他選。美國在台灣問題上頻發虛招，真正的殺着是瞄準南海。台灣事關國家統一，南海卻事關國家存亡：中國逾70%的貿易包括能源進口要通過南海，是國家大動脈，是美國鎖定的戰場。



台海出事，美國一些不情願的附庸國瞻前顧後，能夠以「一中政策之下，台灣是中國內政」為由而不介入；南海爆發衝突，則連東南亞較為友中的國家亦會因與中國在南海諸島的領土爭議而站隊美國，遑論歐洲加拿大印度和澳日韓菲等附庸國。在這戰場，美國可以拉幫結派，形成對中國的圍剿。

台灣在國家門口，全島都在解放軍海陸空三軍和火箭軍的火力保護之下，台海爆發衝突，美國每次沙盤推演的結果都是美國必敗。美國不會在此與中國攤牌。選戰南海，會令中國後勤不繼及陸基火力不到，而美國自奧巴馬「 重返亞洲」年代便不斷在南海增兵，包括去年在菲律賓增加四個美軍基地。

金融和經濟上，南海衝突會導致東南亞資本大舉逃離本區撤往美國。這是美國挑起俄烏戰爭疊加暴力加息的未竟之功。歐洲大批資本和工業已撤去美國，為美國打雞血針，但東南亞還是相較穩定，它們已經撤美的有限資本主要是加息引起，美國要疊加南海戰爭，才能來一支大補針。就算衝突在最後關頭叫停，美國已完成劫掠。

美國的舉國之問，是如何打垮中國；中國舉國之問，是如何實現民族復興、如何在避免與美國衝突下統一台灣。美國陰招盡出毫無底線，我們苦守之下防不勝防。

美國放佩洛西在退休前去台灣做一小場政治秀，或放一個台灣省級領導去美國轉一個圈，全是零成本的虛晃一招，卻搞到中國精神繃緊，要投放大量軍事和外交資源和領導層大量心血去應對。台灣牽動着我們的神經，故此美國陰陰笑對台灣擺開姿勢，殺招卻暗暗瞄準南海。

美國兩黨之爭你死我活，但打垮中國的立場不但兩黨一致，竟可全國一致。這絕非美國的天然民意或偶發民情，而是美國深謀遠慮長期佈局的結果。美式民主表面上百花齊放，但了解美國傳媒的人都知道例如《華盛頓郵報》都是美國中央情報局的傀儡。美國就是透過對民意的操控，以美式民主過程達到輿論一 律。美國謀略的深遠，可見一斑。

美國不同智庫對中美軍事衝突的沙盤推演均以台海為場景。這又是民主集中的虛晃一招。一個誠實的例外，是美國軍方前二把手、1994至1996年參謀長聯席會議副主席 William Owens。在美國軍方頂層人物中，他對中國是較為理性務實的。他於2020年出版的《中美衝突終局》所設想的戰場，是南海。他曾經被邀請來港發表演說，但他婉拒說：「我已從頭到腳被髹上紅色。（意思是被美國標籤為親共）」他選戰南海，是漫不經意中的一個警號。

也難怪美國患上和幻想紅色恐懼症。由70年前的抗美援朝、60年前的兩彈一星，到近年的北斗衛星、超高音速導彈、航母、空間站、5G芯片。中國說得出的，美國不敢懷疑。中國說：台灣一定統一；中國又說：2030年之前中國太空人登陸月球。這不得了。「佔中」 轉眼已是十年，2030年轉眼便到，到時中國太空人在月球插上聯合國旗及中國五星紅旗的實時視頻傳遍全球，對比美國於1969年人類首次登月情況的差異，則不論1969年的登月是真是假，中國對全世界人類的精神感招，都會把美國擠下神壇。

美國紅色恐懼的雙眼，望着打垮中國的機會窗口漸漸關上。這是最危險的時刻。

南海如何開戰？俄羅斯總統普京明知美國佈局逼他出兵，明知面對美國加北約是敵強我弱，但他不得不出兵。哈馬斯明知敵我懸殊，但對以色列之戰不得不打。七十四年前，明知美西聯軍可以輾壓新中國，但抗美援朝之戰不得不打。當美國決意挑起戰爭，當他的刀尖直取我們大動脈時，不論中國戰略定力如何深厚，我們不得不打。

「中國無意取代美國、凌駕美國、更無意謀求霸權。」這是我們由衷之言。但對美國來說，中國崛起，就是取代美國；中國強大，就是凌駕美國；中國影響力蓋過美國，就是謀求霸權。中美之間的矛盾，沒法調和，這是歷史的血色教訓。美國政治學家Michael Colaresi研究自1816年以來的27次大國相爭，都以其中一方以戰爭打垮對手告終，唯一例外是出現新的共同強敵。

中美於2016年曾經在南海重軍對峙。那年，菲律賓主導的「南海仲裁」出爐。背景是：南海仲裁與今天南非對以色列種族滅絕提出的仲裁，截然不同。對以色列的仲裁是由貨真價實的聯合國國際法院作出；菲律賓的南海仲裁機構只是設在海牙的一所國際性收費仲裁機構，當時的庭長是日本前外務省次官和前駐美大使，四位仲裁員都由他指派。該仲裁案出爐後，貨真價實的聯合國國際法院發表聲明，表示該項仲裁與國際法院無關。但仲裁一出，美國兩大航母戰鬥群已在南海聚集，聯同西方盟友要中國接受仲裁結果。中國的回應是海空軍及航母殺手精兵盡出，擺明車馬要和美軍決戰。結果美軍撤離。

八年前的南海對峙，美軍試出了在南海會求戰得戰。為了下一場的南海對決，美國處心積慮大幅增強駐南海的軍力，而且拉幫結派，準備圍剿。

南海衝突何時爆發？今年美國大選，兩黨鬥得你死我活，加上俄烏戰爭和以巴戰爭，美國不會開闢第三戰線。明年一月新總統就職，如果民主黨勝出，不論是拜登還是他的繼任人，都會止戰烏克蘭和中東，準備開戰南海。如特朗普重回白宮，他百般流氓但卻是美國近代較不好戰的總統，故此尚有一絲機會避開戰爭。

全身被髹上紅油的美軍二把手對南海之戰的沙盤推演結局如何？他的答案是：雙方都出動小規模的戰術核武，但沒有激化到戰略核武； 雙方的太空軍都嚴重摧毁對方的太空裝備。中國損失大部份海軍和空軍力量，美國全球軍力被腰斬。開戰兩個月後雙方同意停火，但戰爭改變了中美兩國，兩國政府均倒台。

他四年前的推演，低估了中國。持續的東升西降，中國已有實力明確告知美國：南海是中國本土，如你選擇在我的大動脈開戰，我的全力反擊同樣會瞄準你的本土大動脈，而不是南海的美艦。我的瞄準，包括深潛太平洋的「巨浪 – 3 潛射型多彈頭核導彈」，還未出擊，已足以把全球資本嚇得大舉逃離華爾街，讓美國金融崩潰，而非從南海逃往華爾街。

美國好戰，因為美國本土從未經歷外來戰火的殘酷，卻大收戰爭紅利。中國渴望和平，因為我們的錦繡山河處處都曾經有烈士倒臥在血泊、都曾經有婦孺被侵略者虐殺。美國聲嘶力竭叫囂「中國威脅論」多年，美國動手之前，我們就成全對美國本土的威脅，這個範式轉變，是勒令美國不再好戰的唯一方法。這一切，是因為我們渴望和平。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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