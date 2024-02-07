來稿｜  「港澳平」連發5篇重磅文章　可讀懂23條立法的重大意義

來稿作者：周厚立



「港澳平」從1月17日 連發5篇評論，1月17日在《謊言不能欺世，只能自證說謊者的卑鄙和無恥》一文中，指出那些美西方政客和媒體試圖將黎智英裝扮成「正直的媒體人」「虔誠的基督徒」「爭取自由民主人權的鬥士」，可謂荒誕至極；1月18日，在《幹預徒顯其醜，註定無功且自辱》中，指出美西方勢力狂妄幹預只能盡顯其醜陋嘴臉，註定無功且自辱！1月31日，在《為什麼香港社會各界都支持盡快完成23條立法》一文中，指出香港社會堅定支持23條立法的原因：明大義、知憂患、盼發展。2月3日，在《為什麼反中亂港分子如此害怕和阻撓23條立法》一文中，「從三方面剝下反23條立法者的偽裝；2月5日，在《為什麼說完成23條立法將保障香港更好發展》中，闡明了23條立法的三大意義，至少可以從三個層面認識和理解完成23條立法對香港更好發展的保障。



第一，完成23條立法將進一步築牢「一國兩制」行穩致遠的根基。23條立法將與香港國安法一起構築維護國家安全的堅強防線，並共同成為護衛「一國兩制」的重要法律保障。如此，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，「一國兩制」將行得更穩、行得更遠。

第二，完成23條立法將進一步為香港經濟民生建設提供良好環境。國安才能港安，國安才能家安。香港的國安風險複雜、真實和嚴竣，經歷2019年「黑暴」慘痛教訓，香港社會各界已清楚意識到基本法第23條立法工作的必要性，以盡早填補香港在維護國家安全方面的「短板」，只有國安才能港安、家安、人人安。

第三，完成23條立法將進一步改善香港營商環境、更好發揮香港獨特地位和優勢。一個地方能否吸引人們前來投資興業，社會的穩定和法治的確定是關鍵性因素。香港曾經取得的巨大成功端賴於此。

維護國家安全是每個國家的權利和義務，而制定維護國家安全法律，是國際慣例。儘管如此，美西方國家一直就《香港國安法》的訂立及實施不斷故意詆譭及作出失實指控，並將《基本法》第二十三條立法「妖魔化」。23條立法將與香港國安法一起構築維護國家安全的堅強防線，並共同成為護衞「一國兩制」的重要法律保障。如此，「一國」原則愈堅固，「兩制」優勢愈彰顯，「一國兩制」將行得更穩、行得更遠。完成23條立法，將更增強香港社會的穩定性和法治的確定性，使香港更好發揮自身獨特地位和優勢，繼續成為人們投資興業的熱土。

「港澳平」代表權威聲音，從1月17日連發五篇重磅文章，體現了對23條立法的高度關注、對香港民意的高度關心、對香港未來發展的高度關切。從「港澳平」五篇重磅文章中，香港社會各界可以讀懂23條立法的重大意義，可以察悉反中亂港勢力的惡毒居心，更可以把握歷史大勢，凝心聚力、全力以赴，共同努力推動23條立法工作順利、如期、成功完成。

作者周厚立是全國政協委員、香港島各界聯合會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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