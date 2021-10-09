鍾柔美處女新歌《不想輕躺》30秒MV曝光 獲網民大讚：期待完整版

撰文：黃廸暉
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鍾柔美（Yumi）為無綫新劇獻唱主題曲《不想輕躺》，成為她首支solo歌曲，可謂出道作。雖然MV只有30秒版本，都足以盡顯Yumi強勁的唱功。網民們都紛紛大讚：「期待完整版」。
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