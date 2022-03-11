【港產片歌曲】5首經典電影主題曲 聽前奏都有哂畫面

撰文：吳梓翹
出版：更新：
配樂係電影中不可或缺嘅元素。 但並唔係每部電影都有主題曲，有啲係插曲，有啲係純音樂。 主題曲有助深化主題，令觀眾更投入劇情，情緒即時波濤洶湧！ 真係一聽到前奏都有畫面喇！