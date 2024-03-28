新生精神康復會辦嘉年華　喚起市民關注身心靈健康

香港人生活壓力大，為了鼓勵市民關顧身心靈健康，新生精神康復會特別選擇於周六（30日）， 在數碼港舉辦「喜動dayday330嘉年華@數碼港」，取其諧音寓意3（身）、3（心）、0（靈）。活動吸引了逾千名市民參加，新生會鼓勵市民透過運動進行「小休息」，從而紓緩情緒及減少壓力，促進身、心、靈健康。



新生會執行委員會主席譚贛蘭於啟動禮致歡迎辭時表示，新生會希望藉著這活動讓市民大眾體驗如何以不同形式的運動進行「330小休息」，並鼓勵大家持之以恆， 從而提升330整全身心靈健康。

嘉年華項目包括全心平衡車體驗、大笑瑜伽、拳擊舞動等運動。席間，長跑運動員羅映潮與嘉賓們分享了她的「330小休息」習慣，例如可以看書及聽輕音樂，並鼓勵大家多做運動，從而緩解壓力，舒展身心。

活動以「五種促進身心靈健康的方法」為主題，包括：動一動身、好奇留意、與人聯繫、持續學習及給予樂善。活動透過結合運動及身心靈健康元素的工作坊、攤位遊戲、表演及講座等活動，讓參加者體驗以不同的運動形式進行「330小休息」，藉此鼓勵大眾覺察當下的身心狀態，並培養「330 小休息」習慣，從而促進身（3）、心（3）、靈（0）健康。