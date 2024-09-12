美化公屋計劃︱利安邨及新翠邨美化工程正分段展開　幸福成果曝光

去年房屋局公布「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」，按照「幸福設計指引」為10條屋邨的外牆進行粉飾及小型改善工程，由今年開始陸續完成，其中馬鞍山利安邨和大圍新翠邨的美化工程已於2024年第一季開始分階段進行，部份「幸福」成果曝光。



政府於2022年的《施政報告》中，提出每年挑選10條合適的公共屋邨，按照「幸福設計指引」內8個概念，進行外牆粉飾及小型屋邨改善等工程。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件一）

根據房屋署向沙田區議會房屋及發展規劃委員會提交的文件，馬鞍山利安邨及大圍新翠邨為房屋局「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」首10條公共屋邨的其中兩條屋邨，並已於2024年第一季開始分階段進行外牆美化等工程。

「幸福設計指引」包含8個概念，分別為「地方形象」、「增值上流」、「城市連結」、「家社互聯」、「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」和「跨代共融」。而利安邨及新翠邨的美化工程均屬「地方形象」範疇。

利安邨外牆美化工程包括花卉藝術牆、利華樓特色藝術壁畫，及利榮樓正門大樓入口油漆。據當局介紹，利安邨美化是以馬鞍山三寶之一 - 杜鵑花作主題，將各種杜鵑花的顏色、圖案等不同特色注入外牆以及公共空間設計。除了引起共鳴之外，亦希望能讓居民認識馬鞍山的特別之處，從而培養社區認同感。

利安邨外牆美化工程包括花卉藝術牆、利華樓特色藝術壁畫，及利榮樓正門大樓入口油漆。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件一）

利安邨外牆美化工程包括花卉藝術牆、利華樓特色藝術壁畫，及利榮樓正門大樓入口油漆。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件一）

利安邨外牆美化工程包括花卉藝術牆、利華樓特色藝術壁畫，及利榮樓正門大樓入口油漆。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件一）

利安邨亦有其他美化項目，包括更換住宅大樓內新的室內標誌(每層樓號碼、單位號碼、單位方向指示牌）、外牆標誌；利榮樓外牆亦重新髹油。

至於新翠邨，文件介紹指新翠邨共有八座住宅樓宇、一個商場及三個停車場，於1983年至1985年分期落成。商場及停車場物業已拆售給領展。全邨有6644個公屋單位，佔地122000平方米，當中休憩及園林用地不少，社區環境悅人。

新翠邨的美化工程主要分為「大廈外牆粉飾」及「園景改善」兩方面。在「大廈外牆粉飾」部分，新翠邨全邨8座樓會分期進行外牆髹油，其中新學樓的天井位置亦會髹油。「園景改善」則有拆除防護柱樁、移走園圃雜草，修剪灌木及新種花槽植物等美化工作。

新翠邨的美化工程主要分為「大廈外牆粉飾」及「園景改善」兩方面。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件二）

新翠邨的美化工程主要分為「大廈外牆粉飾」及「園景改善」兩方面。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件二）

新翠邨的美化工程主要分為「大廈外牆粉飾」及「園景改善」兩方面。（沙田區議會房屋及發展規劃委員會文件HDPC 14/2024 附件二）

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