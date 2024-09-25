中港城回收145公斤廢膠升級再造合拼座椅　變身海洋主題大堂家具

近日如果經過中港城，會發現一樓離境大堂放置了數組簇新的座椅，那些是信和集團旗下的「起動循環」平台與EDITECTURE設計團隊主理的「循新櫈場」項目。項目利用在商場回收共145公斤的塑膠廢物，透過注模、高溫壓製的方法，升級再造成不同家具組件，然後合拼成座椅。



該項目設計師、EDITECTURE負責人Jacqueline表示，今次項目前期功夫不少，每一個步驟都經過計算，盡量減少碳排放，以免本末倒置。信和集團的品牌及設計部總經理蔣菁菁（Elvy）亦指出，希望透過「循新櫈場」項目帶出可持續發展的意識，亦讓市民或旅客了解升級再造，可以既美觀又實用。



信和集團旗下「起動循環」與EDITECTURE的設計團隊主理「循新櫈場」項目，中港城一樓離境大堂放置了以145公斤塑膠物料升級再造而成的多功能及環保家具。（陳葦慈攝）

信和集團旗下「起動循環」與EDITECTURE的設計團隊主理「循新櫈場」項目，中港城一樓離境大堂放置了以145公斤塑膠物料升級再造而成的多功能及環保家具。（陳葦慈攝）

「循新櫈場」項目以海洋為主題，展場地面用上藍綠色作主調，配以曲線波浪色塊營造海洋感覺，勾勒出香港島、九龍半島與新界及大嶼山的形狀，構成一幅香港地圖。

Jacqueline指有一個說法是在2050年，海洋中的塑膠垃圾會比魚多，希望提高人們的環保意識，冀望當減少浪費塑膠產品的人愈來愈多時，可以減慢海洋被塑膠填滿的速度，「希望我哋下一代仲可以喺海度同啲魚游水」。項目共用了145公斤塑膠物料，相當於約10,132個膠樽。

選擇在中港城放置及展出，Jacqueline及Elvy說是因為中港城在陸地與海之間，有不同大自然的環境；而中港客運碼頭亦為內地與香港的交通樞紐。至於商場離境大堂有逾70平方米公共空間，供遊人休憩，恰好可以用來放置「循新櫈場」的家具。該項目劃分為三個區域共6組展覽，展出本地6個社創品牌的理念與產品，旅客經中港城離境前，可以認識一下本地社創品牌，以及他們為本地社區和可持續發展作出的努力。

Jacqueline說，他從2017年開始便有研究升級再造，但當時技術等各方面仍未成熟。後來2019至2020年間，他們便在實驗工場內開始研究，及進行不同測試。直至遇上信和集團時，已有相對能力處理「循新櫈場」這個項目。為了令每個生產步驟都盡量少碳排放，即使是項目中會用上的顏料或木材，都是有證書證明屬循環再造、或以環境友善方式生產的物料。

她又表示，現時較多講求「Waste to wonder」，即將垃圾或廢物，升級再造成令人覺得美觀，會讚歎嘆的物件。不過對於任何形式的推廣方法，她都表示欣賞，「唔理嗰步有幾細，只要每個人都一齊行緊，而唔係行返轉頭就得啦」。因為每多一個人認識及了解升級再造，都可加強社會的環保意識。

Elvy亦附和說，在進行「循新櫈場」項目時，他們部門的同事也在學習，並會產生愧疚感，並開始減少日常生活中使用的塑膠產品。她另指，項目中的家具可以視乎不同情況調配，或重新排列，亦是在表達一個可持續發展的意識。未來，信和集團旗下的物業都會加入可持續發展的元素，而屆時用到的物料，亦不只限於回收而來的塑膠。

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