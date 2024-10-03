西九竹翠公園免費嘉年華　玩盡充氣城堡、泡泡屋、空氣盆景工作坊

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，設有巨型充氣城堡、打卡泡泡屋，同場有16個遊戲攤位、工作坊任玩，包括免費製作空氣鳳梨盆景，一家大小遊玩好去處。



西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華。

「BetterMe City」社區嘉年華

日期：2024年10月19及20日（周六及日）

開放時間：下午12時30分至7時30分

地點：西九文化區竹翠公園（大會提供往返九龍站免費穿梭巴士）

費用：全免，無需預先登記

竹翠公園去年10月亦有舉行嘉年華，由香港政協青年聯會主辦，油尖旺民政事務處協辦。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，現場將設有兩座巨型的充氣城堡，圖為去年情況。

巨型充氣城堡

現場將設有兩座巨型的充氣城堡，可讓大小朋友盡彈跳玩耍，讓小朋友「放電」，盡興而回。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，現場設有打卡泡泡屋。圖為往年情況。

開心泡泡屋

走進泡泡屋，可以擺出不同拍照姿勢，相信是打卡好地方。現場亦設有泡泡機，可做出不同形狀的「雲朵」。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，現場設有16款主題及特色攤位，圖為空氣鳳梨盆景工作坊。

免費工作坊、遊戲攤位

16款主題及特色攤位，圍繞「精神健康」、「體能健康」和「身心健康與綠色生活」三大主題，當中包括面部彩繪攤位、空氣鳳梨盆景工作坊。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，現場設有16款主題及特色攤位，圖為面部彩繪攤位。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，主舞台將舉行多項表演。圖為去年情況。

才藝表演

主舞台將舉行多項表演，包括街頭音樂、泡泡表演、運動及舞蹈表演，希望以藝術連結不同年紀的參加者。

西九文化區竹翠公園10月19日至20日將舉行免費嘉年華，去年舉行瑜伽班。

足球訓練體驗

大會與利物浦國際足球學校（香港）舉辦「我係利物浦球星大挑戰」，透過多款足球遊戲宣揚運動的重要性，小朋友有機會參與足球訓練體驗環節。參加者將有機會獲得餐飲及免費泊車券，還有機會贏取機票、旅遊禮品卡、運動產品、飲品和餐飲禮券及其他禮品。