泳灘冬季救生服務｜麗都灣更生灣增設救生員當值　加熱水沖身設施

泳季即將結束，康樂及文化事務署轄下泳灘，多數由11月至明年3月不提供救生服務，僅部份仍會在11月至明年3月全部或個別月份有救生員當值。今年冬季泳季起，荃灣也有泳灘也在冬季提供救生服務，麗都灣泳灘及更生灣泳灘將在11月至明年3月，每日上午8時至下午5時有救生員當值，康文署已於麗都灣泳灘內的暢通易達洗手間加設熱水沖身設施供市民使用。



康文署泳灘一般在每年4月至10月提供救生服務，現有四個「四季泳灘」全年都有救生員當值，為港島南區深水灣、西貢區清水灣二灣、西貢區銀線灣及屯門區黃金泳灘。港九拯溺員工會日前指出，香港冬天平均氣溫上升，冬季泳灘使用人數增加，康文署積極回應市民訴求，陸續開放更多全天候泳灘救生服務，今年新增荃灣麗都灣泳灘及更生灣泳灘，成為第五及第六個「四季泳灘」，全年都有救生員當值，保障冬天游泳市民水上安全。

康文署早於8月已通報荃灣區議會有關計劃，在10月向地區設施及工程委員會提供的文件，交代已於麗都灣泳灘內的𣈱𣈱通易達洗手間加設熱水沖身設施供市民使用。

按照康文署安排，港島南區多個泳灘在每年11月至翌年3月提供救生服務。深水灣泳灘全期有救生員當值，而淺水灣泳灘、中灣泳灘、赤柱正灘泳灘及大浪灣泳灘，則會在11月及明年3月提供救生服務，12月至明年2月暫停。

大嶼山梅窩銀礦灣泳灘同樣會在11月及明年3月提供救生服務，12月至明年2月暫停。

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上述南區五個泳灘中，深水灣泳灘浮台會於12月至明年2月暫時移走以進行保養維修；淺水灣、中灣及赤柱正灘泳灘的浮台，也會在暫停救生服務期間移走以進行保養維修；大浪灣泳灘沒有浮台。

西貢銀線灣及清水灣第二灣泳灘的浮台，則會在11月至明年3月移走以進行保養維修。