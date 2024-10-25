潮IN黃大仙｜黃大仙廣場展潮式文化　街坊親手做非遺漆扇直呼好玩

一連三日的「潮IN黃大仙」今日（25日）在黃大仙廣場正式開辦，場外有近百人人龍排隊領取免費派發的美食體驗券。有參加者大讚場內非物質文化遺產工作坊「好得意」，同時預備約200元，將有合心意的潮汕食品帶回家。



「潮IN黃大仙」今日（25日）下午在黃大仙廣場揭幕。（歐嘉樂攝）

黃大仙區議會議員楊諾軒表示，活動旨在將潮汕非遺文化以香港大眾能容易接受的方式作出推廣；此外，他介紹設於大門的特設8米高汕頭小公園中山紀念亭門拱，象徵百年前潮汕人向外拼搏歷史。

三日嘉年華料有約2萬人流

楊諾軒指，大會每日免費派發兌換券予市民免費體驗潮汕美食美化以及非遺文化，認為活動有助香港發展夜經濟，「街坊可以下晝4至10點，唔需要北上都可以感受內地文化」。他預料連辦三日的嘉年華有約2萬的人流量，但強調最重要的是將潮汕文化帶出去。

場內非遺漆扇工作坊深受歡迎。（歐嘉樂攝）

除了主辦單位，今次的參展商家亦有深圳知名潮汕牛肉火鍋店八合里，香港區負責人徐先生指嘉年華的主題是潮汕文化，參展是「比街坊預先試下牛丸口感」，而品牌亦為嘉年華預備內地新菜品「潮州粉粿」。

市民除了憑券享受美食，亦可免費參與各種非遺文化工作坊，作為潮陽非遺剪紙繼承人的陳女士在潮州從事剪紙教學工作，她指潮陽剪紙已有逾千年歷史，而且需要良好的繪畫及手藝功底；但剪紙面臨失傳，她希望透過參與活動，向更多香港人傳播這種特別文化。

場外有近百人的人龍排隊，領取免費派發的美食體驗券。（歐嘉樂攝）

如要剪出栩栩如生的精美作品，陳小姐表示學生需要學滿3年才可做到，但她剪一隻只需1日，「今天來到嘉年華，我們的作品都是不賣的，但我們很歡迎入場人士參加我們舉辦的工作坊」。

黃女士（左）及關女士（右）是黃大仙區街坊，她們認為自製非遺漆扇「好得意」。（歐嘉樂攝）

嘉年華亦有人龍排隊參加自製非遺漆扇，參加者黃女士以及關女士均表示自己是住在附近的街坊，在社交媒體Facebook見到活動詳情而參與。黃女士指「整漆扇好玩，而且好易整、好得意」，兩位女士都指已預留約200元的預算，如在嘉年華的美食攤位看到合心意的潮汕食品，會將其購下帶回家。

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週末夜市好去處「潮IN黃大仙」



日期︰2024年10月25日至27日（周五至周日）

時間︰下午4時至晚上10時

地點︰黃大仙廣場空地

費用︰全免

