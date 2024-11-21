DX設計館12.4開幕　負費參觀　設計中心：助深水埗發展為創意社區

位於深水埗、由設計中心負責營運的「DX 設計館」(DX design hub)將於12月4日起正式對公眾開放，免費入場，為深水埗舊區營追新藝術氣息。



設計中心形容該處將成為香港培育設計人才的重要基地，促進設計師、企業、不同領域的商會和專業人士之間的深度合作與交流；並透過不同設計相關活動，展示設計的力量與卓越設計案例；同時配合區內的布藝業界、特色小店及創意社群，創造新的協同效應，助力深水埗發展為極富活力的獨特創意社區。



DX設計館已於10月25日試業(Soft Opening，設計中心將於12月3日晚舉辦慶祝活動，邀請香港官員,、本地及大灣區設計及相關業界蒞臨參與，向他們介紹 DX設計館，屆時亦會宣布DX設計館主要項目「大灣區創意雙週」正式啟動。

DX設計館坐落於深水埗通州街280號市區重建局重建項目基層，面積約3,600平方米、共五層，作為設計及時裝基地，並交由香港設計中心負責營運，目的是培育本港新晉設計人才及時裝設計師，充分利用深水埗這個傳統的服裝布藝批發零售熱點，將設計、時裝、製衣與零售結合，創造新的協同效應，成為區內以至全港的設計及時裝焦點，以及帶動深水埗區的旅遊發展，為地區經濟帶來新動力的三大目標。

DX設計館地下至三樓劃分成不同區域，用以舉辦演講、展覽、工作坊等各式設計相關活動，提升公眾對設計的認知，同時讓設計和創意業界交流並共享資源。這些區域包括對公眾開放的前館(The Square)、快閃館(The Fashion-Pop)、展覽廳(The Gallery)、體驗館(The Box)、設計博物館(The Design Museum)、別館 (The Annex)、展台(The Steps)、滙館(The Lounge)、物料館 (The Barn)以及時尚焦點(The Fashion Spotlight)。