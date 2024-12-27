「香港綠色企業大獎2024」完滿結束

由環保促進會主辦的「香港綠色企業大獎2024」於12月6日公布得獎名單，並於九龍尖沙咀The Mira Hong Kong舉行環保促進會24周年晚宴暨第15屆香港綠色企業大獎頒獎典禮，由環境保護署署長 徐浩光博士 太平紳士擔任主禮嘉賓，以表揚得獎企業對環保所作出的貢獻。



「香港綠色企業大獎」旨在鼓勵參與企業加強對環境的考慮及責任，從而改善自身的運作及管理，並表揚它們於環境、健康、安全、綠色管治及可持續採購的傑出表現。今年大獎更有超過160間企業參加，創出歷屆新高，涵蓋公營機構、地產發展、建築工程、能源、運輸物流、資訊科技、物業管理、酒店、保險、餐飲食品、廣告媒體及製造商等不同界別。

大獎舉辦至今獲得社會各界人士肯定及多間企業和機構支持，並在這15年間與時並進，設立不同的獎項以表揚企業在可持續發展方面的傑出表現；同時亦不斷完善各個獎項的評核標準，所有參與企業必須按照大獎評估表格內的問題詳細展示各項環保措施及執行成果，並經由不同界別的專業人士所組成的評審委員審核，因此大獎具備愈來愈高的認受性。

今年的得奬企業來自不同界別，當中由華潤隆地有限公司、香港中華煤氣有限公司、德基科技控股有限公司、華潤電力控股有限公司及珠海勵致洋行辦公家私有限公司榮獲5大「企業綠色管治獎」，而屬最高殊榮的年度大奬則由華潤隆地有限公司奪得。

此外，大會頒發了「可持續採購獎」、「優越環保管理獎」、「超卓環保安全健康獎」及「創新倡議奬」獎項，以及頒發證書予各連續獲獎機構，以表揚其多年來努力的成果。

完整得獎名單