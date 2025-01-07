西環舊式老茶樓「叁去壹」悄然結業　屹立近半世紀堅持人手做點心

老店「買少見少」，屹立西環近半世紀的「叁去壹點心飯店」原來已悄悄地與街坊道別，冷冰冰的鐵閘上貼有「旺舖出租」的告示。「叁去壹」這間舊式茶樓，40多年來一直堅持以人手做點心，如今已成絕響。不少街坊都表示不捨，有熟客就說來「叁去壹」為的是能吃到七、八十年代時的情懷。



西環薄扶林道的德記叁去壹點心粉麵飯屹立至今逾四十年。（資料圖片/蔡正邦攝）

現時的舖位是業主在1967年買入，當時是賣蛇相關產品的「蛇王街」。後來由三位點心師傅頂手開茶樓。後來其中一人因事需要退出，所以茶樓就改名為「叁去壹」。之後，「叁去壹」又迎來第一次易手，由合夥人兼資深點心師傅王燦枝，與數位同為點心師傅的好友以18萬元頂手經營，主打廣東傳統點心，包括蝦餃，燒賣和鳳爪等。

做點心這一門手藝相當花時間，每日3點便要起床到茶樓準備，師傅每晚在8點左右便要睡覺，因為怕會遲了起床。（資料圖片/蔡正邦攝）

直至2019年9月，一班老師傅開始年紀大，都萌生了退休的想法，王燦枝曾接受《香港01》訪問表示，本來打算如果三名股東決定退休，他便與另一個股東做到2020年3月，租約一滿便結業，豈料王燦枝的兒子阿新願意與朋友留在「叁去壹」幫手，令到茶樓繼續營運，每日凌晨三點開工，風雨不改。

可是，去年網上傳出老闆已因年紀老邁，力不從心，又沒有點心師傅加入，而且阿新亦不打算接手茶樓，於是在去年12月已交由其他人經營。但短短時日，「叁去壹」便已結業，成為另一間消失的老店。