社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。計劃透過音樂創作及社區表演，協助青少年學習表達及接納情緒，並在遇上困難時懷著正面態度面對。

社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。

計劃於2024 年10 月開展，共有21 名青少年參與，並組成4 隊青年樂隊。計劃分為三部分：

1. 「音樂魂工作坊」

由專業音樂人帶領，教授編曲及作詞技巧，指導青年人以情緒為主題創作歌曲。參加者在創作過程中，學習探索及表達內心感受，培養情緒覺察能力。

2. 「樂 ‧ 出口分享夜」

由知名音樂人分享克服人生逆境的親身經歷，啟發年青人以正面態度去處理和解決問題。

3. 「流動音樂祭」

於2025 年1 月11 日及12 日，一連兩日在觀塘區多個地標舉行，4 隊由參加者組成的青年樂隊：Omnimori、伍澪柒奶茶舍、213M 和Dora's Diary，會乘坐「作樂號」流動舞台車巡迴演出，每樂隊均會表演培訓時的原創作品。

活動更設置「快閃五感體驗站」，透過視覺、觸覺、味覺、聽覺和嗅覺的互動體驗，鼓勵社區人士關注自身情緒狀態及加強公眾對精神健康的關注。

社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。

表演及活動地點包括：

- 九龍灣綠在觀塘；

- 觀塘海濱道發現號；

- 秀茂坪商場對出；

- 觀塘市中心自由空間。

其中，樂隊Omnimori 的原創歌曲《乏》深入描繪都市青年的生活困境：「每日營營役役，每日如是，日復一日的生活，感覺猶如僅存可供呼吸的狹縫都被堵上，出口還尋不獲。」，歌詞反映現今青少年面對的情緒壓力，也道出青年人需要提升察覺自身情緒。

「作樂號」計劃不單純是音樂培訓項目，更是一趟青少年探索自我、建立情緒韌力的成長旅程。透過音樂創作和表演，參加者學習接納和表達情緒，同時向社區傳遞正面的精神健康信息。「流動音樂祭」兩天合共吸引逾1,100名市民參與。

社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。

社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。

社會福利署觀塘區福利辦事處與基督教家庭服務中心賽馬會跳躍青年坊及香港基督教服務處觀塘樂Teen 會，攜手舉辦「作樂號」青少年精神健康推廣計劃。