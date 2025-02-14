政府擬曾咀建焚燒垃圾發電設施　龍鼓灘居民反對：影響交通及健康

政府計劃在屯門曾咀發展現代轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK2，令都市固體廢物焚燒處理能力提升至每日9,000公噸，無需再依賴直接堆填區，並已展開招標。



不過龍鼓灘居民一直反對，要求約見官員，批評當局將多項厭惡性設放在龍鼓灘，居民在聯署請願信中指出，龍鼓灘路是單線雙方行車「根本無路可走」，當焚化設施建成後，由陸路運送垃圾會大大增加，嚴重影響龍鼓灘交通；他們認為垃圾焚化可能會釋出有害氣體，影響屯門、龍鼓灘、廈村、流浮山居民的健康，導致居民有心理壓力及焦慮。



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擬議的 I･PARK2位於屯門曾咀靈灰安置所與香港首個自給自足的污泥處理設施T · PARK 「源．區」中間。屯門區議會文件顯示，相關的勘查和設計研究已在2023年1月展開，並同時進行各項相關法定程序，包括環境影響評估，環保署稱會採用最先進技術，處理量預計為每日6,000公噸，相等於新界東北堆填區或新界西堆填區每日可接收都市固體廢物，兩者每日分別各自接收約5,200公噸和約5,900公噸都市固體廢物。

擬議的 I･PARK2 的位置圖。(屯門區議會文件)

當局在去年9月3日在龍鼓灘邀請業界簡介項目，環評諮詢期由9月12日開始，兩個月諮詢於去年11月10日截止。不過據居民指，當局在12月6日安排屯門居民免費團訪問深圳的同類設施，而工程招標已由12月20日招標，今年6月底完成。

環保署指擬議的 I･PARK2 採用先進的焚燒技術，在充足空氣供應和高湍流的情況下以攝氏850度以上的高溫徹底燃燒廢物；煙氣亦要在這高溫停留最少兩秒，以有效分解包括二噁英在內的有機化合物。所採用的煙氣排放標準，將會參考國際認可較先進和嚴格的標準，包括國家標準和歐盟標；採用先進的空氣污染控制系統，並在運作時監察煙氣排放，以確保符合嚴格的排放標準。

擬議的 I･PARK 2 的工地平面圖。(屯門區議會文件)

不過一批龍鼓灘居民一直要求政府擱置興建 I･PARK 2，要求約見官員。他們指堆填區、淤泥焚化爐、靈灰所等厭惡性設施都已在龍鼓灘，對屯門的環境、社會和經濟等層面影響深遠。

居民在聯署請願信中指出，在交通方面，龍鼓灘路是單線雙方行車，「根本無路可走」，因垃圾不是百分百使用海運方式運送，當焚化設施建成後，由陸路運送垃圾會大大增加，嚴重影響龍鼓灘交通；運送垃圾的車輪沿路發山強烈臭味及漏出污水，會影響居民及對環境造成污染，而垃圾焚化可能會釋出有害氣體，影響屯門、龍鼓灘、廈村、流浮山居民的健康，導致居民有心理壓力及焦慮。