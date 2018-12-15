【工展會2018】盤點15參展社企　賣乜筍貨？

第53屆工展會將於今日起於維園舉行，有逾880個戶外攤位，除了有名牌廣場區、食品飲料區、美容保健區、服飾精品區外，亦有社企區。今年共有15個社企參展，提供不同類型的產品，包括有機食品、個人護理產品、二手物品、手工製品等。

參展的15個社企主要為本地社企，旨在為弱勢社群提供協助，包括長者、青年、婦女、少數族裔等，並會在工展會上售賣由這些弱勢社群自製的產品，例如零食、手工藝品、二手物品等，一方面籌集資金，另一方面亦為他們提供職業培訓，協助他們融入社會。

1. 生活。好點

主要售賣有機及天然食品和產品，推廣健康生活，為年青人及基層市民提供就業及培訓機會。會於今屆工展會中售賣健康水果脆片、有機米及營養沖濟等。

展銷日期：12月15-20日

攤位編號：4A10

工展會2018會於12月15日起一連24於維園舉行。（資料圖片）

2. 愛服飾．南亞創藝

主要售賣南亞文化特色的產品，亦開設南亞文化興趣班及少數族裔文化認識團等，協助低收入的南亞婦女發揮所長，為她們提供工作機會，幫補家計同時融入社會。

展銷日期：12月15-18日

攤位編號：4A11

3. 安其兒有限公司

主要製作少油、糖、鹽及不添加防腐劑、人造色素的健康美食，並協助患有自閉症青年就業，融入社會，發展所長。會於今屆工展會內銷售自行包裝的手工麵及曲奇，亦會售賣花果茶包及湯料。

展銷日期：12月15-18日

攤位編號：4A12

4. 青年天地活動製作室

提供專業活動統籌及製作服務，為年青人提供就業及培訓機會。會於工展會上銷售花茶及湯包等產品。

展銷日期：12月19-22日

攤位編號：4A11

5. 營康薈

專門售賣復康、有機食品及健康產品，並為殘疾人士及長期病患者提供就業及培訓機會，協助他們自力更生。工展會期間會售賣草本茶、復康產品、家居及個人護理產品等。

展銷日期：12月19-24日

攤位編號：4A12

開放時間為上午11時至晚上10時。（資料圖片）

6. 基督教勵行會—社會企業科

企業致力推動環保扶貧消費理念，讓消費者可以低廉的價格購物，而所籌募的經費將用作發展人道支援服務。會於工展會期間銷售手袋、家品及玩具等物品。

展銷日期：12月21-22日

攤位編號：4A10

7. 土作坊

主要售賣社區自製特色食品及日用品，為長者及婦女提供就業及培訓機會，會於展銷會上銷售天然米糧、本地農產品加工食品及自家生產手工糖果餅乾等，例如洛神花果醬、用本地薑製的薑餅等。

展銷日期：12月23-28日

攤位編號：4A10

+ 3 + 2

8. 悠閒坊

主要將回收物品分類、清潔及整理後出售，部分回收物品會按需要贈予基層社群，並推廣物品循環再用，為待業人士提供就業機會。會於工展會上銷售全新及二手物品，例如擺設、玩具及毛公仔等。

展銷日期：12月23-26日

攤位編號：4A11

9. 婦裕坊營鎖推廣中心

專售糧油食品及家居用品，為婦女及長者提供就業機會。會於工展會上售賣海味、煲湯料及保健食品等。

展銷日期：12月25-30日

攤位編號：4A12

10. 綠家居

主要售賣對環境友好的食品和飲品，推廣綠色及有機生活模式，並為婦女提供就業及培訓機會。工展會期間會銷售有機米、有機粉麵、零食及天然果醋等食品。

展銷日期：12月27日-1月1日

攤位編號：4A11

一年一度的工展會每年都吸引大批市民到場。（資料圖片）

11. 天天加油站

主要為天水圍區內的的街坊提供平價而優質的日用品，並提供就業機會及職業培訓予區內的青年及婦女。會於工展會上銷售糧油食品及有機食品，例如食油、有機甘粟、有機全麥烏冬及越南香米等。

展銷日期：12月29日1月2日

攤位編號：4A10

12. 創藝館

會舉辦假日創意市集及創藝工作室，為年青人提供活動宣傳品設計及製作服務等就業培訓。會於工展會期間售賣布藝環保袋、手作盆栽、手工潤唇膏及文具等物品。

展銷日期：12月31日-1月3日

攤位編號：4A12

13. 益群愛心超市

經營小型超級市場，售賣糧油食品及日用品，並為弱勢社群提供就業及培訓機會。會於工展會上銷售營養補充產品及嬰幼兒奶粉等。

展銷日期：1月2-7日

攤位編號：4A11

14. 康復一站通

主要提供護理服務、租售復康護理用品、回收二手復康器材等服務，讓有需要人士可以得到合適的設備。會於工展會上銷售復康用品例如手握練力球、練力橡筋帶等，亦會售賣復康用具，例如藥盒、手杖、放大鏡指甲鉗、有燈放大鏡等。

展銷日期：1月3日-7日

攤位編號：4A10

15. 心晴市集

主要售由廠家、名人及明星捐贈的二手衣物及時裝配件，並為弱勢婦女、單親家庭及情緒病康復者提供工作機會，協助他們融入社會。工展會期間會售賣衣服、飾物、擺設及書籍等物品。

展銷日期：1月4-7日

攤位編號：4A12

今年的工展會有逾880個戶外攤位。（資料圖片）

第53屆工展會詳情：

日期：2018年12月15日至2019年1月7日（展期為24日）

時間：上午11時至晚上10時（1月7日為上午11時至晚上8時）

地點；銅鑼灣維多利亞公園

入場門券：每張12元 ( 身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場 )

市民可透過官方網站 www.hkbpe.com.hk 購買門券，更多展會詳情可瀏覽工展會的官方網頁 、 WeChat、Instagram及Facebook專頁。