東九文化中心2021年啟用　九龍灣站擬建新行人天橋疏導人流

為改善現時九龍灣站行人天橋的擠擁情況，路政署擬興建一道長約45米、闊約6米的行人天橋，連接毗連港鐵九龍灣站B出口的現有高架行人通道、行人天橋及興建中的東九文化中心。計劃同時提供一條有蓋的無障礙斜道，以及於行人天橋西端興建輪椅升降台及一條淨闊約3米的樓梯，估計擬議工程的費用約為二億六千八百四十萬元。

路政署指，現時行人通道及天橋在人流高峰時段經常出現過度擠擁的情況，而隨著社區快速發展及未來東九文化中心啟用，預計擠擁程度將進一步增加。因此擬議提供另一條通道，以減輕現時的擠擁情況，並加強港鐵站與未來東九文化中心和附近住宅區的連繫。

路政署擬興建一條行人天橋連接毗連港鐵九龍灣站的行人通道、行人天橋及興建中的東九文化中心。圖為擬議工程構思圖。（立法會發展事務委員會討論文件資料圖片）

交通影響評估顯示，擬議工程在施工期間不會對該區的交通造成重大的影響，路政署指會成立交通管理聯絡小組檢視及商定臨時交通措施。而工程中須砍伐或移植約32棵樹木，所有受影響的樹木全非珍貴樹木，被砍伐約8棵樹亦會補償種植。

如獲財委會批准撥款，計劃將於2019年第二季展開擬議工程，並在2022年上半年完成。

擬議工程項目平面圖。（立法會發展事務委員會討論文件資料圖片）