水泉澳邨停車泊位嚴重不足　新停車場最快2019年第三季落成

沙田水泉澳邨停車泊位嚴重不足，區內超過11,000個住戶單位，但泊位卻不足 400 個，不便區內居民。博泉街近水泉澳食水配水庫有一幅三角型用地， 一直作為路政署工地，路政處本月已將該地交還，區議會文件指地政處亦計劃將該地用作臨時收費公眾停車場。新停車場預計可提供逾百車位，紓緩區內交通問題。

博泉街近水泉澳食水配水庫有一幅三角型用地將用作臨時收費公眾停車場。（區議會文件）

沙田區水泉澳區議員丘文俊回覆《香港01》稱，預計新停車場會提供約過百個車位，可以紓緩區內違泊、阻塞道路等問題。丘文俊說：「水泉澳泊車位一直都唔夠，交通問題都多。之前已經知路政署會還地，所以我2017年都同運輸署提過好多次，可否將用地變做停車場，運輸署都有同我落工地視察。而政府都一直有意將該地變成停車場。有新停車場可以立即解決到部分的違泊問題，大幅紓緩泊位不足。」

路政處已於本月將該地交還，丘文俊預計可提供逾百泊車位，紓緩泊車位不足。（相片丘文俊提供）

丘文俊指，政府反應積極，預計可於2019年第一季向公眾進行諮詢，如無意外，第二季會就停車場公開招標，停車場或於第三季可以正式啟動。區議會文件指，即時就有關閒置土地進行研究、諮詢和招標，在符合道路安全的前題下，盡快提供更多泊位。