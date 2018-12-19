安泰邨車位嚴重不足　司機大佬趕送貨狂呻：泊街一日抄三次牌

座落於觀塘安秀道的安泰邨共提供8,561個單位，可供約25,000人入住。然而，屋邨經常被批欠缺規劃，區內泊車位不足及違泊問題一直為人詬病。近日有議員聯同安泰邨安泰車主自律群組於邨內停車場請願，要求政府將部份閑置土地改為臨時停車場，以改善問題。

近日觀塘區區議員蔡澤鴻、莫健成聯同立法會議員胡志偉及社區主任林冠存於邨內停車場請願，促改善區內泊車位不足及違泊問題。蔡澤鴻回覆《香港01》時表示，違泊於安茵街的大多是一些「搵食車」，如客貨車及2.5噸或以上的大型車輛，違泊問題在晚上尤為嚴重，甚至佔用小巴站。居民則投訴車輛常泊於轉彎位，阻擋視線，引起各方矛盾。

安泰邨位處山上，對外交通不方便。（資料圖片）

問題於網上社交平台引起熱議。有網民指到邨內送貨，需花近一小時等車位。蔡澤鴻回應時指這是停車場管理問題，因現時停車場時租位只有20多個，亦不像其他停車場般設有「半小時免費泊車」的措施，而停在街邊又需承受被抄牌的風險，有司機訴苦一日被警方抄牌兩三次。他續指，安泰邨有200多個車位，已較房署現時「每35戶1車位」的指引為多，但仍十分爆滿。

安泰邨車位不足，議員建議增設臨時泊車場。（資料圖片）

有市民質疑，為何公共屋邨對於停車位需求如此高，蔡認為由於安泰邨位處山上，對外交通亦不方便，較多居民依賴私家車出入，同時因地理位置過於偏僻，車主亦無法將車輛泊在距離屋邨較遠的位置。他強調現時問題無法解決，因此向政府請願，「如果車場有位仲見到啲車亂泊，我第一個報警。」

就此，蔡澤鴻建議可將區內一些閑置土地，如幾年後才動工的地皮轉為臨時泊車位，以即時紓緩問題，房署亦正研究解決方案。