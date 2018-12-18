電動方程式大賽第三年在港續辦　預計可縮短封路時間

香港電動方程式大賽將於2019年3月9日至10日重臨香港，屆時將會有代表 11支車隊的22位車手，在中環海濱區的特色賽道上，爭奪香港分站冠軍。中西區區議會已就賽事安排進行商討，以及有關賽事當日的臨時交通安排。

由國際汽車聯會主辦的國際汽聯電動方程式賽車錦標賽，是全球首個全電動賽車系列賽。國際汽聯在2016年首次在港舉辦第三季賽事，並連續第三年在港舉辦此賽事。

據區議會文件，主辦方亦擬邀請不同慈善團體的弱勢社群，以及中西區受封路影響的市民在場地 E-Village內共度下午，而獲邀人士亦可到指定的看台觀看賽道上的活動及參觀維修賽道。

賽事期間 (2019年3月9日01:15 – 3月11日05:15) 的道路封閉範圍 （區議會文件）

至於交通安排方面，區議會文件指2019年2月28日起，封路將分階段在晚上陸續進行。屆時龍和道、耀星街、民祥街、民光街及民耀街的部分路段將會封閉。

中西區區議會主席葉永成回覆《香港01》，區議會支持此國際盛事，而主辦方亦將封路時間比去年縮減多一日，希望減少對區內居民的影響。葉永成表示，希望賽事帶動更多市民參與：「好似澳門大賽車，都係全民參與，今年電動方程式大賽，可以邀請由弱勢社群，與民同樂。」葉永成補充，區議會要求各方做好活動及交通安排的宣傳，例如封路及接駁巴士的安排，協助居民。