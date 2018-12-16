【百年歷史】上環城皇街石梯被髹黃色油　關注組：絕對係破壞

擁有百年歷史，位於上環的城皇街石梯，今早被人發現大量石級邊被髹上黃色油，中西區關注組直指工程未有任何諮詢，不但工程簡陋，而且對花崗岩石梯造成嚴重破壞。 路政署回覆稱，工程是加設黃色防滑鋼砂條，因應有市民關注安排，已指示承建商暫停上述工程。

上環城皇街石梯，由堅道開始，沿山而下途經永利街、必列者士街及荷里活道，當中出現問題的一段石梯，是堅道至永利街一段。中西區關注組發言人羅雅寧表示：「街坊話今日凌晨，突然有十幾個工程人員嚟開工，仲搞到好嘈，影響街坊休息。」

工程簡陋粗疏，令黃色油漆遍布石級各處。（中西區關注組圖片）

羅雅寧續指，當時街坊未有為意進行什麼工程，直至今早，赫然發現上述石梯邊被髹上黃色油漆。「摸落似係沙，好似係用膠水搽係石梯邊，然後再灑上沙，而且工程好求其，不單只石梯中間部分亦都一撻撻黃色，而且仲流晒落石級邊，好核突，絕對係破壞。」羅雅寧到場視察後，已馬上報警，警方通知會向有關政府部門查詢。「可能係路政署。」

《香港01》就此情況，已分別向警方及路政署查詢，警方回覆指今早（16日）接獲有人報案，指有工人於城皇城石梯進行工程，擔心會破壞石梯，警方表示已備案，並列作有人投訴處理。

工程簡陋粗疏，令黃色油漆遍布石級各處。（中西區關注組圖片）

路政署指加設防滑鋼砂條 已叫停工程

路政署回覆稱，承建商昨日（15日）晚上在城皇街樓梯部分位置加設黃色防滑鋼砂條，以改善樓梯的整體狀況。因應有市民對在該處加設黃色防滑鋼砂條的關注，署方已指示承建商暫停上述工程，並會與有關人士商討。

工程簡陋粗疏，令黃色油漆遍布石級各處。（中西區關注組圖片）

+ 5 + 4 + 3

城皇街石梯以花崗岩建成，擁有逾百年歷史，並且是中山史蹟徑第九號景點，當中介乎荷里活道與士丹屯頓街的石牆，生長了十多棵百年老榕樹，見證上環的發展。