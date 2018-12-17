【活化工廈】區議員促改建工廈做護老院　資助機構組義工隊

近年市民不時聽到長者在輪候護理安老宿位期間逝世的新聞，反映本港護老院舍宿位嚴重不足。最近有九龍城區區議員促請政府活化工廈，提升宿位的供應量。

當區區議員左匯雄向《香港01》解釋，動議主要由社區建設及社會服務委員會的主席吳寶強提出，因為政府多次提及活化工廈，來增加過渡性房屋供應，但除了用來提供住宅以外，還可以考慮建設新護老院，舒緩長者輪候情況。左匯雄表示：「難聽講句，老人家真係等到死都未有位。仲難過輪公屋。既然工廈可以用嚟比人住，做院舍都唔係無得諗。」

一眾議員希望活化工廈，提供更多安老宿位，可舒緩現今院舍的輪候情況。（資料圖片）

他指不時有老人向他表示希望入住院舍，但久久未有空位。雖然長者大多希望居家安老，但礙於各種理由，例如子女需外出工作而無法照顧他們等，住在家中要面對重重困難，只有入住院舍才能得到適當的照顧。「我聽過有仔女為照顧父母，所以辭職，十年無返工，但其實照顧者壓力都好大，入老人院係無奈嘅選擇。」包括左匯雄等十多名議員，希望政府可以考慮此建議，另外，同時為非牟利安老機構，提供培訓及資助，發展當區義工隊伍，支持安老服務。

近年政府積極推行活化工廈政策，其中一個方向是提供過渡性房屋供應。（資料圖片）

其實根據政府2016年中期人口統計報告，過去十年80歲及以上人士，數目大幅上升66.7%至總數116萬，津貼資助院舍的輪候時間更長達36個月，人口老化帶來的問題無可忽視。