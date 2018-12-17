蘇屋邨二期延誤入伙　料新年收匙難裝修

深水埗蘇屋邨第二期重期計劃延期入伙，第二期七幢樓宇公屋租戶本在今年11至12月取鎖匙，惟日前深水埗區議會房屋事務委員會最新文件顯示，租戶最快明年初才有望入伙。多名深水埗區議員批評，蘇屋邨第一期已遲入伙，現在到第二期仍要延期，令住戶仍在外「挨貴租」，促交代延期原因。區議員又指，延期後，預料第二期部分住戶需在農曆新年期間入伙，難安排裝修工程，很大機會趕不及14日免租期內遷入新單位，變相「交兩邊租」，促請房屋署延長免租期一個月。

新年入伙難裝修

蘇屋邨第二期七幢住宅提供約3,700個單位，今年9月陸續預派，並安排住戶簽署接受預備文件。其中五幢樓，分別為彩雀樓、劍蘭樓、石竹樓、杜鵑樓及海棠樓，原本預計在11月入伙，而百合樓及荷花樓則原定在12月批出入伙紙。

入伙延期，不少深水埗區議員均擔心，延期或令入伙時間接近、甚至橫跨農曆新年，租戶難以安排裝修，有部分租戶可能需要「交兩邊租」，因而難以預算。深水埗民建聯及民協的區議員均去信要求房屋署，將現時14天免租期延長至一個月，並要求解釋入伙延誤的原因。

蘇屋邨分兩期重建，提供約6千多個單位，但第一期和第二期也相繼延遲入伙。(資料圖片)

2019年初入伙 未交代延誤原因

房屋署回覆區議會時表示，蘇屋邨第二期現正進行驗收，若驗收過程順利，預計於2019年初分批派發各幢樓宇的入伙紙，物業服務辦事處將會在發出入伙紙後一個月內發信通知準租戶邀請辦理入伙手續，租戶由起租日期起計，可享有14天的免租期。

對於有指入伙延誤是因鉛水關係需重新驗水，房屋署回覆指，蘇屋邨第二期沒有水質問題。至於延誤入伙的原因，房屋署在回覆中未有明確交代，只表示，一般而言，房委會的建築項目由申請至獲發入伙紙的時間，取決於項目規模及複雜程度等因素。

至於商場及幼稚園的入伙情況，房屋署表示，商場31個商舖已接近完成租賃工作，待批出入伙紙後，會安排租戶辦理簽約手續及接受單位；而彩雀樓地下的幼稚園校舍，教育局在今年8月展開本年度第一次校舍分配工作，預計明年第一季公布校舍分配結果，屆時會跟進及安排租賃事宜。

陳偉明建議房屋署日後取消預派機制，到真正入伙時間才通知租戶，以免失預算。(資料圖片)

延誤入伙令居民失預算

當區區議員、民建聯的陳偉明表示，近日陸續收到蘇屋邨第二期準租戶的求助。他指出，前線房屋署工作人員在預派程序時向準租戶表示，約兩、三個月後會安排入伙，令租戶擁有合理期望可在兩、三個月內「上樓」，期間購入傢具、結束原有居所租約，甚至安排子女轉校，如今延期入伙如同「誤導」，令居民大失預算。

他亦不滿意房屋署在最新一次區議會房屋事務委員會會議上，未有交代入伙延期的原因及準確入伙日期，「樣樣都否認，但好多嘢都講得唔清唔楚。」他說房屋署在會上拒絕將入伙期延後至農曆新年後以方便租戶裝修的建議，又無視延長免租期的訴求，為協助居民，或計劃到房屋署請願，以施加壓力，盡快安排租戶入伙。