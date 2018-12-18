【大坑西邨重建】政黨促政府購回大坑西邨　可建4900伙公屋單位

特首林鄭月娥在2018年10月的施政報告中，在房屋政策議題上重點提及人口老化區的大坑西邨重建計劃。惟方案提出至今，政府仍未有具體措施，特別是第一期需要清拆的民康樓及民樂樓。有區議員表示邨內設施已破損陳舊，有些單位更露出鋼筋，故建議政府應購回大坑西邨。

1965年落成的大坑西邨與一般香港公共屋邨有別，它並非由香港房屋委員會或者香港房屋協會興建及管理，而是由非牟利團體－香港平民屋宇有限公司興建及管理。而香港平民屋宇有限公司董事之一、是恒基地產主席李兆基。

特首林鄭月娥在今年的施政報告中表示，在香港平民屋宇有限公司須就大坑西邨居民的安置作出妥善安排的前提下，政府將會大力支持該公司盡快落實重建大坑西計劃，並提供所需協助，以改善屋邨設施和增加房屋供應。

惟方案提出至今政府仍未有具體措施，特別是第一期需要清拆的民康樓及民樂樓。香港深水埗區議會南山、大坑東及大坑西選區區議員譚國僑接獲不少居民投訴，指大坑西邨的房屋設備已破舊不堪且沒有升降機，使長者出入受困，譚表示：「因為大坑西邨只有樓梯可上落，好多行動不便或長期病患的老人家難以出外覆診，有病都唔敢去睇醫生，只能留在家中度日，甚至有些長者等至過身還未得到安置。」他指不少單位內的廁所渠道破舊滲水，引發不少衛生問題。

單位露台位置露出鋼筋。

部分單位內牆剝落兼滲水。

根據房屋事務委員會資料顯示，石硤尾邨第六期重建計劃後，有1050個單位供應，預料明年第3季落成，足以安置大坑西邨一期調遷的300伙及石硤尾邨19和20座的670伙居民，唯房委會未就該1050個單位分配對外公佈，還叫停石硤尾邨19和20座重建和遷置計劃。

譚指：「大坑西邨的地皮有兩公頃之大，地契清楚列明只能作廉租屋用途，當年買地給地產商作租務管理，如今反正要重建，政府何不購回地皮，便可興建4900伙公屋單位，以便釋放更多公共房屋資源，舒緩輪候冊及基層市民住屋需要。」他促請政府盡快落實重建方案，若施政議題拖至2020年6月仍未能草議，便要重新審批，最終受苦的只會是基層市民。