17億建元朗行人天橋　區議員反建議搬走輕鐵站：起碼路面多十呎

為了解決元朗市中心地面行人路的擠迫情況，路政署向元朗區議會交通及運輸委員會提出建議，增設一條高架行人天橋，連接西鐵朗屏站至安寧路、青山公路-元朗段和教育路一帶，加速分流人群。但有區議員坦言不太滿意政府現時提出的方案，皆因成效不大，卻需繳付龐大的建造金額。

元朗區議員暨元朗交通及行人擁擠問題工作小組主席黃偉賢回覆《香港01》時表示，該天橋估價17億元的建築費十分不合理，「其實平均每一呎大約三百幾萬元，等於買一個居屋的價錢；加上17億元只是初步估價，預計建造後一定會超出20億元。」他指運輸及房屋局局長陳帆曾明言將會重新計算天橋的造價，但至今仍未有進一步的消息。

黃偉賢認為現時元朗區並無需要建造高架行人天橋，加上行人天橋建後會與元朗市中心相距幾百米，確實不能夠真正解決行人路面擁擠的問題。「與其用17億元起天橋，不如用作搬遷現時豐年路輕鐵站和大棠路輕鐵站，起碼令路面多了十呎的空間，已經很足夠。」

雖然政府到現在仍未能交出天橋的設計圖，但黃偉賢直指為配合建築行人天橋，不少路面設施將會有所修改，例如斬樹等等。而且天橋將會建成五層樓高，他認為這會破壞區內的景觀。