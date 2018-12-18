【聖誕節】買澳洲聖誕島首日封過聖誕！郵政發售新一批海外集郵品

聖誕派對要交換禮物，但是因為金額有限制所以頭痕？香港郵政局十二月推出的新一批海外郵票及首日封，其中聖誕島的聖誕首日封及小全張都只需港幣二十元，不管聖誕交換禮物還是集郵自用，都不失為一個好選擇。

月初「金庸小說人物」特別郵票掀起的一輪集郵潮稍為退卻後，香港郵政宣佈將於本月二十日開售一系列海外集郵品，郵政以往一直有不定時發行本港以外地區的新郵票及首日封，地區涵蓋內地、澳門、英國、澳洲、新西蘭、法國及市面上較少流通的聯合國等多國郵票。不過要注意，由於這些由外地發行的郵票，並非由香港郵政發行的郵票，故此不能實際在本地郵局作投遞郵件之用，只能作收藏觀賞用途。

香港郵政曾發售由聯合國發行的郵票，聯合國郵票需於與郵票上貨幣相應國家的聯合國郵局寄出，方能有效投遞。

二十日推出的一批新集郵品中，包括多個國家及地區的聖誕郵票，其中以澳洲聖誕島的聖誕郵票及首日封較為矚目。聖誕島（Christmas Island）是澳洲位於印度洋東北部的海外領地，自1993年開始，澳洲郵政已發行聖誕島的聖誕郵票，今年的郵票及首日封設計中，除聖誕老人外加入了擬人化的當地動物，包括與聖誕老人比賽滑浪的紅腳鰹鳥 、觀賽的藍尾石龍子、綠海龜及以聖誕島為繁殖地的白腹軍艦鳥，希望帶出聖誕節通俗輕鬆的一面。這批新發售的海外郵品以郵票及首日封為主，要價十五至一百元不等，市民可以透過香港郵政「郵購網」於網上選購，或到全港38間集郵局現場購買。