【無障礙通道？】商戶投訴走冷氣　商場封自動門感應器變手推門　

粉嶺中心商場為順應無障礙通道需求，年初特意安裝一道自動門，然而近月有商戶投訴「走冷氣」，商場遂把自動門的感應器封死，令自動門變手推門。區議員對商場的舉措感「莫名其妙」，他指會要求商場解封感應器，以便有需要人士出入。

粉嶺中心商場一樓，一個通往連接至祥華邨的天橋的出口，年初因應無障礙通道需求，特意將手推玻璃門改裝成為自動門。然而該自動門運作不足三個月，商場便將自動門的感應器封掉，打回原形變成手推門，更未聞解封的意向，商場的離奇舉動實在令不少人感到困惑。

如今商場的自動玻璃門要以手動推開（受訪者提供）

北區區議員陳旭明向《香港01》記者表示，在改裝成自動門之前，該玻璃門的使用人流眾多，經常因爭開門一齊推而撞爆玻璃門，因此在今年3月出信至商場，希望將該門改造成自動門，順應無障礙通道需求，方便有需要人士。

不過該自動門運作了3個月，商場便將自動門的感應器封掉，如今自動門也要用手推，改裝頓時變得多餘。「當初以為是出現故障，但之後連感應器都被封上，一開始說是技術上的問題，因為有商戶表示該自動門開關速度太慢，很慢才關上門，令冷氣走掉，商場逐將感應器封掉。」陳旭明批評商場做法「匪夷所思」，商場已出錢安裝自動門，不應因為「走冷氣」而浪費改裝，同樣地手推也會走冷氣，如今做法「莫名其妙」，更忽視了區內長者的需要。

商場自動門的感應器因被投訴「走冷氣」而遭封上。（受訪者提供）

至於會否解封感應器，商場則未有明確表示。當區社區主任黄凱盈表示，有關自動門的感應器已封閉兩個月，她也曾向商場詢問過數次，但對方並沒有確切表明何時解封。

《香港01》就事件正向商場管理處及冠威管理有限公司查詢。