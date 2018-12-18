【無障礙設施】巴士壞地台、地鐵爭崩頭　轎車讓輪椅人士聖誕出巡

何偉強駕著電動輪椅來到巴士站前，即使車廂內尚有空間，仍要目送巴士徐徐遠去。「因為巴士的低地台壞掉了，要等多一班車。」原本跟朋友相約下午四時在旺角見面，結果因公共交通工具缺乏無障礙設施，何偉強足足遲了一個半小時。 根據統計處文件《香港的殘疾人士及長期病患者》，本港有320,500 殘疾人士，佔整體人口約 4.5%；但現今交通工具的無障礙設施仍未臻完善，即使有私人的士營辦商提供點對點的接載服務，因費用昂貴而導致輪椅使用者難以負擔，他們還有甚麼選擇呢？

何偉強20多年來也是靠輪椅代步。（柯詠敏攝）

何偉強10歲時確診患上類風濕關節炎，往後十多年需要進出醫院接受治療。直至1993年的某天，他突然感到雙腳猶如綁住了鉛片，沉重得不能動彈，就送往醫院做手術。手術完結一刻，性命保存了下來，換來的是接下來20年均要以輪椅代步。

這天何偉強因應活動要求穿上了聖誕老人裝扮，提到以往出行的不便，他總是開懷地笑著說：「我手短，到商場開門都好難，要成個身側在一旁。」商場的無障礙設施欠奉，導致何偉強不願出行之外，交通不便是更令他卻步的主因。「以往都是去覆診、樓下公園，更多就是留在屋企。四五年前，大約有整個星期沒有出街。」何偉強說。

巴士只有一輪椅位

根據香港復康會於今年10月進行的調查顯示，有過半數的受訪者認為繁忙時間難於使用交通工具或難以負擔私人營辦的交通工具車資來往醫院或郊外等地方，減低他們出行的意慾。何偉強說巴士較難掌握時間，所以平日出行大多乘坐地鐵。「有次試過等了十多分鐘來了一班車（巴士），但低地台壞掉上不到，就要等下一班；加上每架巴士只有一個輪椅位，若有輪椅朋友在前一個站上了車，我就要再等，試過約朋友足足遲到了個半鐘。」何偉強說。

假如巴士低地台故障，輪椅人士只能等下一班車。（資料圖片／高仲明攝）

地鐵入𨋢爭崩頭

巴士的時間難以掌控，但港鐵於何偉強而言也是障礙重重。何偉強駕著電動輪椅到升降機前等候時，他大多會把輪椅停在門旁或較後位置，避免阻礙從升降機出來的乘客，但這導致他往往未能來得及走進升降機。「前面愈企愈多人，我也不能入𨋢了；有些阿婆好好身手，在你身旁攝進去，我們不能和他們爭，因為他們不是撞到我，而是撞到這部車。」

單單是等候升降機，何偉強比一般人用上了兩倍的時間；踏進月台後，他卻要面對另一場等待。何偉強說，沒有朋友或外傭同行時，有些輪椅使用者需要港鐵職員提供活動摺板協助上落車，但職員每次只能協助一位輪椅使用者登車。「因為班次太頻密，未能協助多一位輪椅使用者；所以有些人就自行上車。」由於月台跟車廂地面出現高低不平，何偉強曾看見有輪椅使用者為節省時間而強行登車。港鐵的限制同時局限了何偉強的生活， 他說：「因為這樣也不敢叫多朋友出來，最多都是三四個，有時唯有分開兩班車上。」

在地鐵站，輪椅人士靠升降機來往月台、大堂。（資料圖片／羅君豪攝）

點對點轎車提高出門意慾

近年，坊間有鑽的、星群的士等私人的士營辦商提供點對點的接載服務，但何偉強直言服務費用高昂，難以長期負擔。以鑽的為例，單程由$115元起，但取消或更改預約則有機會收取額外收費。香港復康會於2008年設立「易達轎車」（下稱：「轎車」），並於2014年與八達通推出三年的資助計劃，為申領綜援的輪椅使用者提供費用資助，計劃原定於本月完結，現延長至2021年12月。

「易達轎車」的最低收費為160元，價錢不比鑽的、星群的士便宜；但資助計劃開展後，何偉強說這能提高輪椅使用者出門的意慾。「最大的好處是時間控制得較好，我現在有參與話劇，在表演的日子不能遲到，預約『轎車』能夠準確掌控時間，我也不用這裡早起床。」

何偉強每朝醒來，先要做些熱身運動放鬆經已僵硬的關節，夏天需時約20分鐘，而冬天則要多一倍時間暖身；加上梳洗換衣服，出門前已花掉了約兩小時。若然乘坐巴士或港鐵，有機會遇上難以預計的障礙，車程比一般人需時多一倍。然而，轎車的資助只限四程（兩程來回），於輪椅使用者而言是否始終較少？何偉強笑說：「多一點當然好吧，會否很貪心？哈哈！但比起以往已經好多了，如果需要去的地方要多轉車，或較偏遠，這就是很好的交通工具。」

轎車資助讓輪椅人士聖誕出行更方便。（柯詠敏攝）