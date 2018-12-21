【智能城市】新蒲崗率先智能化　全面監測違泊　實時睇車位

要與世界接軌，香港正全力研究如何走向智慧城市。早在2015年的施政報告便已經提出，以九龍東作為香港研究發展智慧城市的試點，年前更曾推出「我的九龍東」手機應用程式。 發展局於2018年進行《新蒲崗商貿區的行人環境及交通改善計劃-可行性研究》（下稱計劃），逐漸改善區內轉型作商貿用途。根據區議會文件，新蒲崗商貿區將大力發展智能措施，包括優化區內的智能道路照明、研究採用智能交通燈控制行人過路處，以及提供區內實時空置車位數據等等。有關計劃正進行為期兩個月的公眾參與活動，以收集市民意見，預期至2019年1月26日為止。

政府正研究於彩頤里和四美街，安裝智能交通燈控制行人過路處。（區議會文件）

根據區議會文件，當區擬為新蒲崗商貿區引入多項智能措施。首先，區議會將會探討改良區內的智能道路照明，有關系統可供遙距監察和控制路燈的開關，以及檢測個別路燈故障，目前已於新蒲崗商貿區內部份街道如七寶街及爵祿街安裝。系統旨在節省能源成本、減少監察和檢測路燈所需的人手。

其次是研究採用智能交通燈控制行人過路處，於合適路口例如彩頤里和四美街，安裝具有配置人車感應器的智能交通燈號系統，為行人及車輛減少等候時間及改善安全。

「我的九龍東」程式，上載了不少關於九龍東的資訊，但在「最新消息」部分中，最新發佈的消息，竟然是在2017年7月13日。

此外，區議會文件亦提到，政府正計劃提供新蒲崗及九龍東區內，實時空置車位數據，新蒲崗商貿區的停車場經營者，已於「我的九龍東」手機應用程式上參與「易泊車」計劃，分享實時空置泊車位數據，有助駕駛者尋找泊位。不過，記者下載「我的九龍東」程式，找來找去都找不到有關實時睇車位的資料，而這個手機程式的「最新消息」，更竟然是2017年7月13日。

至於新蒲崗區內的特色景點和公共設施的資訊，亦同時會納入「我的九龍東」手機應用程式內，供公眾使用。

最後，計劃亦會進行違例泊車監測系統測試，預計會在四美街部份上落貨位試行，以及將會探討在四美街地下停車場利用智能泊車系統的可能性。

計劃將研究於四美街地下停車場使用智能泊車系統的可能性。（區議會文件）

新蒲崗區議員雷啟蓮回覆《香港01》指，歡迎各項智能數據和服務可以應用到新蒲崗商貿區內，但由於區內附近的住宅正在增加，她建議局方將智能措施應用到整個社區。雷啟蓮說：「智能道路照明、智能交通燈等都可以用在民區，唔一定要局限於商貿區，咁樣先可以帶動到整個新蒲崗社區。」有關計劃正進行為期兩個月的公眾參與活動，收集市民及相關持份者，就新蒲崗貿區行人環境及交通改善方案的意見，活動會直至2019年1月26日。