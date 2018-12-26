鄉郊屋苑可否成立「業主立案法團」？　民政署咁樣答　

政府一直鼓勵業主成立具有約束力的「業主立案法團」，監管及協助屋苑管理，解決在屋苑公用部份出現的翻新、及管理問題等。可是部分鄉郊地區屋苑不合乎資格成立「業主立案法團」，導致屋苑內的維修、管理，甚至清潔等出現問題。北區區議員侯福達表示，此等屋苑現在只能成立「互助委員會」維持屋苑管理：「如果有住客走灰色地帶，唔交管理費同唔畀維修費，互助委員會都做唔到咩，唯有打官司。」故他希望民政署能協助這類屋苑的業主，成立業主立案法團，改善屋苑的管理。

政府一直鼓勵業主成立具有約束力的「業主立案法團」，監管及協助屋苑管理。（資料圖片）

侯福達指，「業主立案法團」受法律管束，有政府監管及協助，惟鄉郊地區的屋苑大部份沒有公用地方的總公契，不符合資格成為「業主立案法團」，導致屋苑出現維修、管理及清潔的問題。他補充，如上水欣翠豪園，每座均有公契，但沒有總公契，即使有八成住戶同意，也不能成立「業主立案法團」。他提議，放寬處理沒有公契的鄉郊屋苑，制定有關條例，協助業主成立「業主立案法團」。

鄉郊有不少屋苑的業主有大廈公契，而在公用地方卻沒有總公契，不能成立「業主立案法團」管理屋苑。（資料圖片）

侯福達表示，「互助委員會」是志願組織，只能勸不合作的業主交管理費及維修費，有些屋苑因沒有「業主立案法團」，只好採取不理會政策，導致屋苑日久失修，「或者要畀一大筆錢請律師去拎返啲錢，現時仲有幾單官司進入咗法律程序」。

鄉郊屋苑業主擁有自己物業的公契，惟沒有公用地方的公契，只屬於屋苑內小分段的擁有人，但非整個屋苑，不符合《條例》中成立「業主立案法團」的資格。（資料圖片）

民政署回覆，按照《建築物管理條例》（344章），署方會協助擁有不可分割份數的業主成立法團，從而促進多層大廈的管理。惟《條例》第2條訂明，「業主」是指「土地註冊處紀錄顯示，當其時擁有一幅上有建築物土地的一份不可分割份數的人」。由於獨立屋宇屋苑 (包括部分鄉村屋苑)的公契，沒有就「公用部分」分配不可分割份數予業主，所以該等屋苑的業主只是小分段的擁有人，非整個屋苑，不符合《條例》中業主的定義，故不能成立「業主立案法團」。

民政署認為，屋苑的業主非整個屋苑的共同擁有人，成立「業主立案法團」也未能達致法團的職能及效用，未能解決屋苑的管理問題。（資料圖片）

民政署檢討委員會認為，即使修改《條例》成立法團及訂立條文，惟屋苑的業主非整個屋苑的共同擁有人，法團所擁有的權力及職能與其他「業主立案法團」不同，所以《條例》的規定未必能解決屋苑所涉及的大廈管理問題。

署方指，現已為該等業主提供「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」、「解決大廈管理爭議服務」試驗計劃及「大廈管理免費法律諮詢服務」，協助業主管理屋苑。