廢棄公園長櫈變移動「大乳牛」　藝術家：加啲創意就好好玩

一草一木，一磚一瓦，只要用心發掘，都可以是創作的媒介。有人將一張多年來被棄置在廢鐵廠內的公園長櫈翻新，配上滾輪，添上色彩，重新改裝變成一隻「大乳牛」。「大乳牛」造型可愛，在網上大獲好評。原來一張普通長櫈，只要加點創意，也可以好好玩，「廢物都有佢嘅用途」。

本地藝術工作者梁洛熙日前在網上討論區分享，他爸爸因為不想浪費，將因拆除工程而被棄置多年的公園舊長櫈，翻新成「大乳牛」。「大乳牛」外觀可愛，繫上鈴鐺，「手」、「腳」還配上滾輪，可以隨處移動。設計得到不少網民稱讚，有人大讚世伯有童心，有人更指康文署應將公園維修工程外判予世伯，更有人指政府寧願斥資設置大型「藝術品」，不如支持世伯廢物利用。

父子二人一同改裝長櫈，梁洛熙說，事後他讓爸爸閱讀網上留言，爸爸很開心有人欣賞作品。（作品由受訪者提供）

一時技癢 巧手改裝

梁洛熙接受《香港01》訪問時表示，爸爸是一名機械維修技工，有近30年工作經驗，見到公園長櫈多年來一直被棄置在一間廢鐵廠內，不忍浪費，於是將長櫈拾回位於粉嶺的工場內，並忽發其想將其翻新。長櫈本來甩色生銹，爸爸用了約兩個多星期時間，將長櫈重新上油、加裝滾輪和其他配件，設計成「大乳牛」模樣。他說，爸爸沒有特別的創作意念，只是一時技癢，「係興趣，手痕呀，想玩吓，娛樂自己，娛樂大家。與其話係藝術品，不如話係玩具」。

被遺忘物料並非無用

原來除了「大乳牛」外，梁爸爸在過去半年內，也利用「爛銅爛鐵」創作出不同的作品，例如去世多年的狗仔波波、長頸鹿和星救大戰的機械人角色等等。而梁洛熙過往也曾利用樹葉和硬幣等物料，創作以香港為主題的藝術作品。他笑言爸爸是受他啟發，開始創作，「佢一直以來好少整呢類嘢，自從佢知道我做呢類嘢，都開始整，可能爸爸以前工作好忙，嗰個年代冇咁嘅平台，所以我激發佢潛在嘅創意。」

利用生活上尋常物料創作，也是環保的表現。梁洛熙表示，公園長櫈因城市發展而要拆除、被棄置，但絕對不是廢物，只要發揮少許創意，一張普通長櫈都可以好好玩，「利用社會上被遺忘的物件去創作，廢物都有佢嘅用途。」