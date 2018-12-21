【救救翔龍灣】商場以裝修為由　最後一部櫃員機也搬走

自動櫃員機是市民生活所需，每個屋苑商場最少也會設置一部，方便市民。然而，翔龍灣廣場以裝修為由，於兩個月前搬走一部匯豐櫃員機，據悉2019年會再搬走最後一部渣打櫃員機，意味著翔龍灣居民以後要過着「沒有櫃員機的日子」。有翔龍灣居民表示，兩部櫃員機已經不夠用，如果一部都沒有會「非常不方便」。

上個月，近70名翔龍灣居民因其屋苑商場部分店鋪只做內地人生意，發起「四叔我愛你」的示威活動，到恆基主席「四叔」的宅第抗議，惟一波未平，一波又起。

翔龍灣居民於11月11日到李兆基宅邸外示威，反對翔龍灣廣場變內地團商場。（資料圖片/文雪萍攝）

翔龍灣廣場內有兩部櫃員機，一部匯豐櫃員機，一部渣打櫃員機，均設在地面G/F。約兩個月前，翔龍灣廣場管理公司恆基以裝修地板為由，搬走匯豐櫃員機。據悉，管理公司再以相同理由，要求渣打銀行於2019年搬走其自動櫃員機，意味着踏入2019年，翔龍灣居民會連最後一部櫃員機也失去，以後要過「沒有櫃員機的日子」。

翔龍灣廣場現時只剩下一部渣打銀行櫃員機，但將會於2019年搬走。（黃桂桂攝）

翔龍灣居民李小姐表示，以前只有兩部櫃員機已經不太夠用，「我只有匯豐卡，試過夜晚7點幾返嚟，諗住去匯豐櫃員機撳錢，但見到有6、7個人喺度排隊，惟有唔等。」而匯豐櫃員機自10月2日停用後，李小姐曾詢問管理處為甚麼要搬走，「管理處話裝修，但我見佢搬走咗好幾個月先裝修，都唔明點解要咁早搬。佢搬走咗之後，我最近已經要行到麥當勞（土瓜灣道）先有得撳。」李小姐直言相當不方便。

記者實測由翔龍灣廣場出發，走到距離最近的自動櫃員機，即位於土瓜灣道的中國銀行分行，要走8分鐘。而使用匯豐或恒生提款卡的市民，則要走到土瓜灣道近銀漢街的恒生銀行土瓜灣分行，路程需16分鐘。

居民若要「撳」錢，需要走到土瓜灣道，才能到達最近的櫃員機。

九龍城區議員黎廣偉表示，早於兩個月前，管理公司搬走匯豐櫃員機時，居民已有怨言，並向管理公司查詢，當時管理公司承諾會重新設置一部匯豐櫃員機，惟至今兩個月，仍未見有行動。居民考慮到舖位裝修的問題，曾向管理公司提出可以把櫃員機移去商場內其他位置，未必一定要原位重置，可惜不但未見回應，商場更連最後一部櫃員機也計劃搬走，令居民十分不滿，希望管理公司可以儘快兌現承諾。

九龍城區議員黎廣偉希望商場管理公司儘快兌現承諾，重設匯豐銀行櫃員機。（黃桂桂攝）

匯豐銀行回覆《香港01》表示，他們是按商場要求，交回原來設置自動櫃員機的位置，並正積極尋找其他適合設置自動櫃員機的位置。渣打銀行回覆《香港01》查詢指，位於翔龍灣廣場的自動櫃員機仍在運作中，但銀行收到商場通知，由於商場需進行工程，該自動櫃員機會於2019年遷到商場新位置，但確實位置仍未有定案。

據悉翔龍灣廣場內有不少店鋪只做遊客生意，例如商場一樓一間酒家只接待旅行團，不接受居民訂枱；商場地下一間朱古力店價格高昂，最貴的朱古力索價1180港元。商場現時仍有惠康、日本城、補習社等以本地居民為主要服務對象的店鋪，居民憂裝修後店鋪面積縮小，商場會變成手信街。