【西貢改路】西貢公路工程　入蠔涌車公廟　最快年底需繞新路

每逢假日，不少人都會選擇前往西貢郊遊，人車逼爆的場景屢見不鮮，以致有居民假日為避開出入西貢的人潮及車龍，情願躲於家中。 進入西貢的主要道路西貢公路，是一條雙線不分隔車道，進出均只有一條行車線，日常出入已經常因車多而需要慢駛，周末與發生事故時更是雪上加霜。改善西貢公路工程至今進行近兩年，根據最新一次的改善工程會議記錄，連接一段鹿尾村路的新建道路即將完工。路政署預期，年底起將於附近一帶實施臨時改道，屆時車輛需繞通前往蠔涌車公古廟。

西貢公路改善工程共分兩期進行，其中第一期工程已於2016年3月底展開，並預期於2020年底完工；第二期工程預計涵蓋匡湖居至西貢市之間，包括西貢公路、普通道及大網仔路的一帶路面，現已進入居民諮詢階段。

路政署於本月中的西貢公路改善工程工作小組會議中提出，為擴闊蠔涌路路面，將於今年年底起於附近一帶實施改道措施，並臨時封閉近車公古廟的一段蠔涌路至2020年底。

工程進度鳥瞰圖可見，部份新建道路路面仍未鋪好。(方國珊提供)

改道措施實施後，市民如要前往蠔涌路車公古廟，車輛自南邊圍迴旋處駛出後，需駛經即將完工的新蠔涌橋，於連接鹿尾村路的延伸道路路口，轉入新建的連接路，繞過亞視大樓方能到達蠔涌路。

而原先包括舊蠔涌橋及左轉一段蠔涌路將臨時封閉，該處的的交通燈及行人過路處將會遷移至連接鹿尾村路的延伸道路路口。另外，現有的一段鹿尾村路亦將臨時封閉。

署方將會就改道事宜，事先派發資料單張及張貼告示，實施期間承建商亦會放置相應交通標示，以助道路使用者了解改道安排。

工地部份路面完成鋪設，但兩旁仍在施工中。(方國珊提供)

「因為安全原因，視察時有許多工程地點未能前往。」西貢區議員方國珊，作為西貢公路改善工程工作小組成員，日前應邀前往工地視察。方表示，現場工程已完工的部分約只有四成，而且未知何時實施改道。

根據運輸署工程計劃，第一期改善工程將拓闊西貢公路路面至四條行車條，可望減輕交通擠塞現況。《香港01》就工程進度及改道日期向署方查詢，獲署方回覆現正跟進中。