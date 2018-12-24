【天水圍新泳池】四季適用有按摩池　天水圍北泳池預計2022年完工

現時康民署轄下，於天水圍區內共有兩個游泳池，當中只有位於天柏路的天水圍游泳池，設有室外池。而今年6月，立法會通過撥款13億3,600萬元，於天水圍第107區（即天秀路公園旁，現為天秀路社區園圃），興建全新游泳池場館及休憩用地，當中游泳池場館將有一個可容納700名觀眾的主池和三個訓練池，整個工程預計於2022年完工。

據區議會文件指，天水圍第107區地區休憩用地的擬議工程範圍，包括一個游泳池場館，當中包括一個室外游泳池(50米x25米)及一個可容納700名觀眾的看台、一個室外訓練池(25米x15米)、 一個室內暖水訓練池(25米x25米)及一個室內按摩池，以及更衣室和洗手間、救護室、育嬰室等設施。

天水圍北泳池場館，預計會興建一個室外游泳池、一個可容納700名觀眾的看台、一個室外訓練池、 一個室內暖水訓練池及一個室內按摩池 。(區議會文件)

而游泳池場館旁的用地，將會興建一個社區園圃、一個兒童遊樂場和健身角等，有關工程的地基合約現正進行招標，期望地基工程預計能於明年第一季展開，而上蓋工程則預計於2020年第三季展開，整項工程預計於2022年第三季完工。

區議會文件指，天水圍北泳池場館及休憩用地，預計2022年第三季完工。 (區議會文件)

元朗天恆區區議員陸頌雄回覆《香港01》稱，早前在區議會上，政府代表指康文署和建築署會親自管理工程，期望整個工程計劃不會超支和延期： 「預計工程1月開始，希望佢（工程方）唔會花太耐時間打樁，可以避開個候鳥季節，唔好造成工程延誤。」