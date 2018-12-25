互動舞台劇助退休人士融入社區　傷健劇團是幕後功臣

退休人士從工作崗位上退下來後，因生活環境和空間的改變，往往很難適應退休生活，而且更會對社會產生隔閡。有團體早前就以舞台劇，讓退休人士以互動演出的方式接觸社區，而為他們的舞台劇提供幕後協助的，更是一群包括失明人士在內的傷健人士。

「好融義綠色社區劇場」是葉氏化工聯合聖雅各福群會及黑暗劇場籌組的社區活動，他們為退休人士提供以演出舞台劇為契機，重新接觸和適應社會。

黑暗劇場成立於2013年，由獲得2016年香港十大傑出青年的失明劇場工作者陳衍泓創立。團體成員包括視障、肢體傷殘及自閉症人士、輕度智障及精神病康復者，除了演出舞台劇，亦會到不同學校、機構進行戲劇培訓及生命教育。是次活動，就是以聖雅各福群會選出合適的退休人士，由黑暗劇場成員提供提戲劇培訓及協助的形式進行演出。

作為一種適應社會的方式，退休人士演出時會與台下觀眾互動。(葉氏化工提供)

作為一種適應社會的方式，退休人士演出時會與台下觀眾互動。(葉氏化工提供)

早前，該劇場曾公開演出。該次舞台表演，分別在一所中學、特殊學校及社區公共空間合共公演三場。一班退休人士在劇團老師指導下參與演出，亦有份參與集體故事創作，而該位劇團老師更是一位失明人士。當日，演員與台下學生或街坊觀眾互動的方式進行表演。該次公演的題目是提醒市民，在慶祝聖誕節時，切勿過度消費，造成浪費。