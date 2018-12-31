【油麻地站有升降機】港鐵被批指示牌不足　市民依舊攜行李爬樓梯

為方便有需要人士或攜帶大型行李的乘客往返港鐵站大堂和地面，港鐵多個車站均設連接車站大堂和地面的升降機，油麻地港鐵站是其中一個。惟有當區區議員反映，不少旅客或外區人士均不知油麻地站有升降機連接地面和港鐵站大堂，以致不時見到有人攜著大型行李上落樓梯搭港鐵，險象橫生。

油麻地港鐵站D出入口對面設有升降機。（羅鈺歡攝）

根據港鐵網頁，港鐵共93個車站中，有90個車站均設有升降機連接車站大堂和地面。港鐵也於2016年12月在油麻地港鐵站D出入口對面，加建站外升降機，為有需要市民提供一個無障礙通道進出車站。

油麻地港鐵站2016年12月加建升降機連接地面及車站大堂，為市民提供無障礙設施。（羅鈺歡攝）

車站大堂內的升降機出入口。（港鐵圖片）

甚中，油麻地港鐵站升降機啟用近兩年。不過，當區區議員楊子熙反映，有不少旅客和外區人士不清楚升降機的位置。「其實我哋爭取呢架升降機好耐，油麻地係老區，因為技術和地理上限制，好多位置都加建唔到升降機，最後揀咗窩打老道呢個位，部𨋢剛好在港鐵站車站大堂中間。架升降機好受歡迎，好多區內人士搭，但區外人士和附近酒店遊客就唔知轉個街口就有升降機，於是拎住啲BB車、大型行李上落樓梯，對區內居民出入港鐵站嚟講都唔方便，構成安全隱患。」

不少人仍攜行李上落樓梯搭港鐵。（羅鈺歡攝）

楊議員建議，政府有關部門及港鐵應在油麻地港鐵站一帶路面加設地圖或指示牌（如在各地面出口附近、彌 敦道、鴉打街、砵蘭街等），指引升降機的位置，方便乘客使用。

明明馬路對面已是升降機，惟仍有不少人攜行李用其他出口出入港鐵站。（羅鈺歡攝）

區議員建議，應該其他出口豎立指示牌，讓市民知道升降機位置。（羅鈺歡攝）

《香港01》已就事件向港鐵及運輸署查詢，雙方均表示正了解及跟進。