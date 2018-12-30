【撳住搶】政府推行補貼車費　小巴營辦商即趁勢申請加價17%

特首林鄭月娥於2018年度《施政報告》提出公共交通費用補貼計劃，市民每月最多可獲300元津貼。有小巴營辦商趁勢發財，以業務性加幅為由，申請將綠色專線小巴79K，由每程4.7元增加至5.5元，加幅達17%。油尖旺富柏區區議員余德寶已去信交通運輸及房屋事務委員會討論，《香港01》記者致電79K小巴營辦商誠利有限公司了解，卻遭掛線。

運輸署上月公布，通過公共交通費用補貼計劃，將於2019年1月1日開始實行，為日常使用公共交通工具的市民，減輕交通費用負擔。不過政府這邊開綠燈補貼市民，小巴營辦商那邊就趁勢加價。綠色專線小巴79K的營辦商誠利有限公司，近日向運輸署申請加價，由每程4.7元增加至5.5元，加幅達17%。

79K小巴被指班次不夠頻密，讓市民在車站內久等，等車時吸入不少廢氣。（羅鈺歡攝）

由於79K是來往柏景灣／海富苑與港鐵旺角東站的主要交通工具，附近是學校區及基層公屋戶，一旦加價將會有2至3萬市民受影響。油尖旺富柏區區議員余德寶已收集了449個乘客簽名，表示強烈反對其加價申請，他指：「收費貴了，但班次又無增加，每日放工放學時間排晒長龍成30幾人，旁邊就是巴士總站，趕不及上車的街坊便要站著不停吸入廢氣了，企多一分鐘都難頂。」他還建議將79K的16座小巴，改建為19座，即使無加開班次，也能適量減輕乘客輪候時間。

余德寶早前在區內設街站，收集街坊簽名反對加價申請。（資料圖片）

余去信油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會申訴，要求撤回小巴加價申請，現正等待運輸署做公眾諮詢，議案將於2019年1月3日討論。他嘗試聯絡誠利，但遲遲未見回覆。《香港01》記者致電誠利負責人衛先生，並表明身份希望了解79K小巴線加價一事，衛先生聽到是記者，即時支吾以對的說暫不在港，又說：「我唔識你咩《香港01》，（請問閣下幾時回港？）就算返香港都唔會聽你電話，係咁先！」隨即掛線。

記者到79K小巴站實測走一趟，或許是假日關係，中午未見排隊人龍，但小巴泊於巴士總站內，廢氣的確幾困擾。記者由柏景灣站頭出發，等了5分鐘未上齊客已開車，大約8分鐘車程已到達港鐵旺角東站，若4.7元車費尚可接受，如加至5.5元一程小巴費，這價錢真的甚貴，相對港鐵乘搭3個站才5.5元而已。記者訪問街坊，大多無奈地說：「簡直撳住搶，一係搭，一係唔搭，根本無選擇。」另一街坊續說即使政府有交通津貼也沒用，錢最終還是落到生意佬手中。