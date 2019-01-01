【車主頭痛】大埔臨時停車場改作球場及休憩地　料大減200個車位

現時大埔區約有32萬人口，但區內休憩地方長期不足，根據立法會文件資料顯示，將於大埔達運道及馬窩路交界處，劃出一塊約7,060平方米的用地，興建全新籃球場及排球場，讓市民有更多休憩空間。

全新的休憩用地，預計會興建兩個籃球暨排球場、主題花園、步行徑及健身角等，以運動設施為主，希望可以增加市民運動的意欲。而選址則位於大埔第6區，在香港美國學校和羅定邦中學對出，鄰近馬窩路和達運道交界位置。大埔區區議員陳笑權表示，相關工程已經討論多年，對終於落實表示歡迎。「我估有成15年啦，因為大埔區康樂用地真係少，隨人口增長，呢方面嘅需求都會增加，所以有必要興建。」

預計新球場及休憩用地，位於大埔第6區，在香港美國學校和羅定邦中學對出。（楊凱力攝）

工程包括兩個籃球暨排球場、主題花園、步行徑及健身角等。（區議會文件）

據了解，此地被用作臨時停車場多年，為區內人士提供月租和時租泊位，若將來改建成休憩用地，直接令當區車位減少約200多個，另一名區議員羅曉楓對此表示相當擔心：「改做公園當然係好事，但一下子減少200幾個車位，都幾大鑊。」議員曾向政府反映此事，但獲回覆指，若果要在規劃上加上停車場，會嚴重耽誤工程。所以羅曉楓希望署方可考慮在其他地方劃出停車場，讓200多名車主的愛車有容身之處。

部分用地一直被用作臨時停車場，為區內人士提供月租和時租泊位。（楊凱力攝）

休憩用地詳細設計圖。（立法會文件）

是次工程計劃範圍預計花費9,380萬元，可望在2020年第3季完成。