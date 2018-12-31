荷里活廣場縮減免費泊車優惠　區議員：有助減輕交通擠塞

荷里活廣場免費泊車優惠經常引起討論，有網民批評免費泊車是導致區內交通擠塞的主因，每逢周末假日車輛必定大排長龍；亦有人指區內交通擠塞多年，與商場提供免費泊車無關。近日，荷里活廣場更改免費泊車優惠，有跟進問題的區議員歡迎更改優惠，指有助減少區內的交通擠塞問題。

荷里活廣場免費泊車優惠一直有話題性，因為商場除設有一般消費滿指定金額享免費泊車外，長期都會有一種不同主題的「免消費」優惠，如早前7月至8月的「足球狂熱」，和 9 月至 10 月的「水果」主題。駕車顧客只需在期間，出示相關主題照片，毋須任何消費，即可享 3 小時荷里活廣場免費泊車。

假日中午時分，大量私家車等候入荷里活廣場。（相片由譚香文提供）

惟有區內人士表示，三小時免費泊車令該區車輛出入增多引致交通擠塞。近日商場終更改免費泊車優惠，駕駛者只需要出示豬的照片，毋須在商場消費，也可以在明年一月到二月的星期一至四免費泊車三小時， 星期五至日及公眾假期免費泊車一小時。換句話星期五至日的免費泊車將縮短，由三小時改為一小時。

假日志蓮淨苑外車水馬龍。（相片由譚香文提供）

黃大仙區議員譚香文回覆《香港01》稱，隨着鑽石山荷里活廣場方面推出免費泊車優惠，令到近年附近一帶每逢週末假日塞車問題愈發嚴重。譚香文說：「今次更改優惠我都同商場傾了好耐，本來話只係改星期六、日，但後來都爭取埋星期五。」

譚香文向商場爭取更多泊位予星河明居居民。（相片由譚香文提供）

譚香文指，以往荷里活廣場停車場營運方式，造成區外大量汽車利用停車場作為中轉站，接駁公共交通前往附近地區，以節省泊車費用，而車停泊後車主未有留在商場或區內消費，更造成荷里活廣場附近的街道嚴重擠塞 ，故她認為商場更改優惠可以直接解決有關問題。譚香文續指，她希望日後商場可提供其他優惠便利星河明居的居民。