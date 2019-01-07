【戲曲中心】地下大堂冇陽光、種樹惹爭議　專家：難健康生長

西九文化區戲曲中心即將正式開幕，除了英文名稱「xiqu centre」惹人關注外，特別的場地設計亦是大眾的一大焦點。最近有人發現戲曲中心的室內地下大堂種植了數棵樹木，但位置並沒有陽光直接照射，令樹木未來的健康成疑。有專家就表示，在室內種植此樹種非常少見，周遭環境不利樹木生長，認為局方並未全面考慮綠化的可持續性。

西九戲曲中心的外型獨特，設計新穎。（資料圖片）

網上專頁《香港規劃情報》早前刊出一張戲曲中心的照片，從相片中可以看到，有兩棵樹木被種在中庭的有頂遮蓋位置，雖然此處並非密封式空間，但似乎陽光未能照射到樹木，惹來不少市民熱議。專頁的管理員向《香港01》指，他在去年年底到戲曲中心參觀時看到這情況，覺得此乃香港少見的室內綠化空間，所以拍下照片。他指地下大堂約有3個室內種樹位置，合共種植了約10棵樹木。不少市民對室內種樹的可行性都持質疑態度。有人表示，雖然在新加坡機場也有室內種樹的例子，但機場的種植位置光線充足，似乎和戲曲中心這個隱蔽的位置有所不同，擔心這些樹木會因追光而扭曲生長，最後又因影響外觀而被逼砍走。

《香港規劃情報》管理員表示室內綠化空間在香港屬於少見，覺得相當新奇。（《香港規劃情報》提供）

環保組織長春社的總監蘇國賢表示，按相片來看，種植的樹種應是垂葉榕。一般來說，這種樹可以長到15至20米高，而它們的樹腳和根部的面積亦相當大。因此，他擔心文化局並未預留足夠的位置讓樹木生長。「我估未至於話會好快死，但應該好難生得健健康康，因為根本唔夠位，一高又要修剪。我好想知佢哋有無考慮過棵植物慢慢長大之後會點，究竟呢個安排係咪可持續嘅方向。」

西九文化區的戲曲中心將於1月20日正式開幕。（資料圖片）

他又指出，從圖片可見，文化局疑為樹木加設類似太陽能燈的裝置，希望為植物提供光源，市民擔心樹木因追光而長歪的情況有機會可以避免，但以太陽能燈提供光線，可能反而增加綠化工程所需的能源，似乎和環保的大方向背道而馳。「其實樹木辦前排先出種植指南，唔知有無研究過西九文化局呢個case（個案）？」《香港01》就此事向西九文化局查詢，暫時未獲回覆。