【又爆水管】愛民邨水管嚴重老化爆裂　居民需行100米擔水返屋企

上月中旬，愛民邨德民樓4樓平台，早上發生食水管爆裂，整座樓字直至晚上9時才臨時恢復食水供應；翌日早上，因需更换該段爆裂喉管而再次暫停食水供應直至下午4時。有居民及區議員不滿今次的應急安排，同時發現有關喉管已嚴重老化，促房署盡快更換。

當日食水管爆裂後，九龍城區議員吳奮金要求水務處提供水車，惜水務處只在附近街喉安裝臨時供水設施，指水車一來一回補給可能花費更多時間，拒絕提供水車服務。吳奮金向《香港01》表示，街喉供水位置距離德民樓超過一百米，居民取水時怨聲載道，他認為既然只有德民樓暫停供水，房署至少可在供水正常的鄰座食水管安裝臨時供水設施，又或者將街喉供水管道駁長一點，以更貼近德民樓，解居民燃眉之急。

吳奮金發現該爆裂的食水管已嚴重老化、佈滿銹漬。（吳奮金提供）

除此之外，吳奮金發現該爆裂的食水管已嚴重老化、佈滿銹漬。他指該喉管其他位置早前亦發生過數次爆裂事故，但房署每次只更换該損壞部分，擔心不久之將來，食水管其他部分極有可能再次爆裂，應該作出全面更换。他對今次的應急措施表示不滿，認為「只有居民急、房署唔急」，至於日前他在委員會上提出全面更換食水管的訴求，房署則指會再作檢查及考慮。