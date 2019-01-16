【難為了父母】公營機構育嬰設施不足　沙田區只得19間育嬰室

政府近年不斷鼓勵市民生育，於2018年公布的《施政報告》中提及，將法定產假由現時的10周延長至14周，男士侍產假更由3日增加至5日。不過，有沙田區議員指出，現時社區內並沒有足夠設施配合市民需要，尤其公營機構內，育嬰設備嚴重不足。

政府去年牽頭鼓勵母乳餵哺，但陳兆陽認為政府的大政策未能有效推行至社區，只流於紙上談兵。（資料圖片）

政府去年牽頭鼓勵母乳餵哺，食物及衞生局局長陳肇始更指港府從多方面推廣母乳餵哺，例如由政府部門率先響應母乳餵哺友善工作間政策和設立哺乳室、設立獎項鼓勵私人公司提供友善設施。但據資料顯示，現時沙田區內，包括房委會轄下商場、康文署轄下的運動場及醫管局的公立醫院等公營設施當中，合共只有19間育嬰間。港鐵方面，指沙田區只有大圍站設有哺乳間，而在沙田區內擁有多個商場的領展，對於育嬰設施更完全欠奉。

針對沙田區公營機構內育嬰設施不足問題，沙田區議會日前就相關議題進行會議，沙角區區議員陳兆陽回覆《香港01》指，會上各政府代表反應不太積極。陳兆陽說：「其實主要都係想知政府部門可以做到幾多，例如房署新落成的屋邨同商場，會否有育嬰間，但房署又話要問返屋宇署，咁屋宇署又話建築物條例無規管，咁即係點呢？反而見到非政府部門如港鐵、機場對建設育嬰設施反應更為積極。」陳兆陽認為，政府最需要帶頭落實育嬰設備，惟政府政策無法落實至社區層面，實不可接受。

沙田區區議員許鋭宇（左一）、葉榮（左二）、陳兆陽（中間）、丁仕元（右一）上週四到遞交請願信予民政事務專員（左二），要求民政署增加豁下場地的育嬰設備。（相片由陳兆陽提供）