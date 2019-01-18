山竹足足四個月　九龍城塌樹　壞欄處處　康文署被轟不收拾不處理

去年風王「山竹」襲港後，市面一片狼藉，滿街塌樹、墜招牌、破圍欄，至今四個月，不少地方都回復正常，但九龍區仍有不少地方未善後，宋王臺公園籃球場破損、紅磡灣中心花槽未修葺、東何文田配水庫公園塌樹堆積、九龍仔公園紫荊園座椅損毀……有議員批評康文署處理「山竹」問題是「不收拾、不處理」。

九龍城區議會17日召開文娛康樂及地區設施管理委員會會議，當中有多位議員提交文件，指山竹至今逾4月，區內不少設施仍未完成修復，亦有堆積斷枝未清理，擔心會危及居民安全。

社區設施方面，邵天虹及吳寶強議員早前巡視宋王臺公園籃球場，發現園內部分圍欄被「山竹」摧毀，鋼筋外露，部分因倒樹連根拔起而致地面破損。 議員指，不少馬頭圍居民經常使用籃球場，憂慮市民在進行劇烈運動時會不慎衝至圍欄碎石範圍，造成意外。而何顯明及吳寶強議員則收到有市民投訴，指九龍仔公園紫荊園有兩張座椅在「山竹」襲港期間被摧毀，惟至今仍未修復，對在公園內休息及耍太極的人士造成不便。

塌樹方面，張仁康議員指，紅磡南道近紅磡灣中心的花槽，至今仍有損毀的圍欄及樹木折枝尚未清理及修復。亦有議員指，常盛街東何文田配水庫公園現時有大量塌樹及斷枝堆積，而佛光街望向東何文田配文庫公園的斜坡，有很多樹木被吹歪，雖沒即時危險，但亦有塌下的危機，憂慮塌樹及殘枝導致公園內有不少安全隱患。

九龍城區議員吳寶強批評康文署至今未完成清理工作，對市民生活造成不便，「宋王臺公園籃球場圍欄損壞至今4個月，康文署只用膠條圍起，不讓人進去，沒有收拾，也不派人處理。」至於九龍仔公園紫荊園方面，吳議員指公園內的椅子分前、後兩排，前排的椅子被颱風吹毀，後排椅子完好無缺，然而晨運人士大多集中在前排位置耍太極，因後排空間較狹窄，前排椅子受損後，晨運人士只能將個人物品放在看不見的後排位置，十分不便，亦不安全。

吳議員指，他一直有向康文署跟進事件，惟康文署只回覆稱「署方基於人手問題，會根據事情的嚴重性決定清理的優先次序，另一方面預訂物料也需要時間，因此至今未能完成所有修復工作。」吳議員斥康文署使用「拖字訣」只會使設施未能得到充份利用，認為康文署應增加人手及資源處理「山竹」遺禍。