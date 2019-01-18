【亂拋糯米雞】中西區亂拋「糯米雞」點算好？食環署咁樣回覆

亂拋垃圾就聽過，但亂拋「糯米雞」又是甚麼玩法？中西區區議會一份關注社區衛生的文件，問食環署有何措拖改善亂拋「糯米雞」在街邊的情況。食環署於1月17日的中西區會議中回覆指，署方會加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士。其實文中所講的「糯米雞」，並非大家在酒樓食到的「糯米雞」……

中西區區議會於2018年8月發信給食環署，指區內環境衛生惡劣，經常收到市民投訴老鼠、蟑螂登堂入室，文件向食環提出多條問題，包括如何解決鼠患及蟑螂的問題，其中一條問題是：「請問部門有何措施改善食肆衛生及亂拋『糯米雞』在街邊的情況？」

文件所講的「糯米雞」，並非指在酒樓食到的「糯米雞」，而是包裹好的食垃圾（資料圖片 / 李啓康攝）

市民單看區議會文件或聽區議員的提問，可能會感到一頭霧水。究竟中西區何解特別多亂拋「糯米雞」的問題，而食環署於2019年1月17日的中西區食物環境衛生及工務委員會會議上則回應指︰「本署會加強巡查食肆，針對衛生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、不適當處理和棄置垃圾等情況，加強執法行動。本署並會加強檢控違例棄置垃圾及廢物的人士，包括向他們發出1500元定額罰款通知書。」

食環署回覆中西區議會有關「糯米雞」的問題。（區議會文件）

記者向食環署查詢，原來區議會文件中所謂的「糯米雞」，其實是指家居垃圾。署方表示，正跟進中西區胡亂棄置家居垃圾的情況。

記者再向中西區議員陳學鋒查詢區內亂拋「糯米雞」的情況，他表示，區議會文件內所指的「糯米雞」並非用荷葉包裹糯米、雞肉、香菇等食材的點心，而是指一包包已裹好的家居垃圾，是一個俗稱。陳議員表示，「區內有很多舊樓，又沒有聘請清潔工人，很多住戶便把『糯米雞』，即包好的家居垃圾，棄置於街邊的垃圾桶旁邊。但有的沒有妥善包好，裏面的垃圾汁都漏了出來，引來老鼠及蟑螂。」他經常收到街坊投訴有老鼠入屋，認為問題刻不容緩，「食環署有責任處理這些街邊垃圾，例如擺放一些大垃圾桶、進行定時定點清潔等。」