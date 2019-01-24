深水埗布販排檔被控擺貨阻街　檔主大感不憤：我哋係為咗安全！

深水埗基隆街一帶有不少排檔小販，惟街上不時亦有車輛經過，途人與車輛距離甚近，經常險象環生。在上址經營布檔的蔡小姐一家，去年被食環署人員檢控阻街，並禁止檔主將貨品放出排檔範圍，蔡小姐被告後大感無辜：「我哋係為咗避車先將貨品放出去，食環咁都要告我哋，好無謂，我唔明點解要咁樣！」

九年布檔 去年被控阻街

蔡小姐一家在深水埗基隆街經營布檔已有9年，直至去年11月，署方人員向蔡一家發出告票，指其檔口外的貨物阻街，需要繳交1,500元的罰款。蔡小姐承認以往有將貨品放出店外位置，但表示內有苦衷，「成街好多人都放咗啲嘢出去，其實都為咗避車！」她解釋指，基隆街不時會有車輛駛過，為了避免車輛撞到舖面，才將貨品放出門外位置，確保自身和客人安全。

蔡小姐一家在深水埗基隆街經營布檔已有9年，直至去年11月，署方人員向蔡一家發出告票，指其檔口外的貨物阻街。（受訪者提供）

曾有人被撞傷 放置貨品保安全

前年蔡小姐母親看檔時不慎被車輛撞倒，「雖然輕傷，但都夠危險啦，架車咁近！」自此之後，蔡小姐開始在檔外擺放貨物，確保車輛在駛過時會注意貨物而慢駛。惟近年，蔡小姐及附近一眾檔販都不斷被食環署人員口頭警告阻街，蔡小姐多番嘗試跟食環但都不果。

深水埗不少固定小販攤檔對出經常有車輛駛過，與途人距離甚近。蔡小姐指，附近一眾檔販為保安全，都有將貨品放出檔外，但近年不斷被食環署人員口頭警告阻街。（黃文軒攝）

蔡小姐指：「佢（食環署人員）話我好多布阻街，會容易發生火警，但係賣布多布，都好正常！」她又表示，雖然明白食環署難處，但自己被控告感不忿，「法例係寫明，但係有啲嘢唔係非黑即白，我都唔明點解要咁樣！」

自去年11月開始，蔡小姐便在網上社交專頁發帖，宣佈店內開始散貨大平賣，打算儘快把布匹賣完，未來小販檔轉為販賣服裝，她無奈地說：「布太大匹啦，賣衫阻街機會少啲，希望賣啲佢哋唔會檢控嘅嘢，唔會佔太多位，唔會再次被檢控。」

食環署：確保車輛及行人自由流動

《香港01》就此向食環署查詢，署方指，曾於去年11月在深水埗基隆街採取突擊執法行動，其間發現有固定小販攤位的物品擺放在攤位外，遂向2名持牌小販提出檢控，其中包括蔡小姐。此外，署方表示，去年接獲上址阻街的投訴共48宗，並就阻街相關罪行向違例人士（包括店鋪及固定小販攤位）發出共51張定額罰款通知書及提出34宗檢控。



署方又補充指，牌照持牌人須遵守香港法例第132章附屬法例《小販規例》的規定，當中包括須確保其販賣的一切商品及其所使用一切與販賣有關的設備或其他物體，均放置在該攤位的界線之內，以及須確保在營業過程中所使用的攤檔或其他設備，其豎設或放置方式不致對車輛交通的自由流通或行人的自由流動造成妨礙或干擾等，違者可遭檢控。