龍蟠苑更換鹹水喉　房署拖足8年唔肯夾32萬　稱︰文件未齊

鑽石山龍蟠苑A至F座及商場於2011年進行更換鹹水喉工程，由於香港房屋委員會是商場的業主，根據業權份數，房署需分攤其中20%的費用，惟有龍蟠苑居民向《香港01》稱至今仍未收到房署的費用。房署指龍蟠苑業主立案法團仍未交齊文件，為確保公帑用得其所，故未能批出款項。而法團則表示，有部分文件已經遺失。 有龍蟠苑居民擔心該筆款項會不了了之。陸偉雄大律師指，民政事務總署會為市民提供宣誓服務，作為遺失文件的補充，具有法律效力，建議業主立案法團如有需要，可以到民政署宣誓。

2011年2月，龍蟠苑A至F座及龍蟠苑商場進行更換地底水喉管工程，屋苑A至F座公用地方及設施由法團負責，而龍蟠苑商場為香港房屋委員會轄下的商場，由房委會委聘物業服務承辦商管理。由於龍蟠苑F座的沖水系統與商場的系統相連，因此房署需分擔部分費用。

根據《香港01》取得的《龍蟠苑更換地底沖廁水喉合約》，當中顯示整個維修工程共花費約160萬港元，由法團先支付給承辦商。根據業權份數或管理費方式分攤，房署需分擔其中20%的費用，即32萬港元。惟工程竣工至今近八年，房署仍未支付該筆費用予龍蟠苑業主立案法團。

黃大仙區議員譚香文曾去信房署查詢該筆款項問題，房署回覆指法團未交齊文件，譚香文再追問法團欠甚麼文件時，房署稱「本處於2018年7月18日與法團會面後，法團提供了當年更換地底沖廁水喉的資料供本處參考及審研。本處會與法團保持溝通及繼續跟進有關事宜」。

維修鹹水喉工程竣工至今近8年，房署仍未向龍蟠苑業主立案法團支付該筆費用。（資料圖片）

對於未交齊文件一事，譚香文指龍蟠苑業主立案法團回覆其查詢指，屋苑的工程合約可以分為兩類，一種是由法團管理委員會簽的，一種是由物業管理公司簽的，而2011年更換鹹水喉工程有部分合約由康業服務有限公司簽署，但康業於2015年5月退管，之後便沒有見到該工程合約文件。

根據康業服務有限公司的回覆文件，康業已於2015年6月30日移交財務文件予龍蟠苑業主立案法團，當中包括：2007年4月至2014年3月之正本發票（黃單及法團收支文件）及2008年4月至2014年3月的銀行月結單，當時由法團之代表李寧中（龍蟠苑業主立案法團前主席）簽收，康業指公司現已沒有保存相關財務文件。即康業已將2011年的鹹水喉工程合約文件及發票交給法團。

龍蟠苑居民翁先生表示：「即是文件已經遺失了，法團不可能交齊文件給房署，是否意味居民永遠不能取回這筆款項？」

梁永鏗律師指，土地審裁署會處理有闗物業管理上的糾紛，認為事件應交給法庭處理，法官會決定法團需要提交甚麼文件，而房署又是否需要支付該筆費用。但他強調，「根據合約，房署有業權份數，依份數支付相應的費用是房署的責任。房署要求法團交足文件，但這些文件是否決定性，足以使房署毋需履行其責任？」

陸偉雄大律師表示，當遇到文件遺失的情況，一般有兩個方法解決，第一是問發文件的機構取回文件，因為發文件的機構會保存有關文件，要取回並非難事；第二是到民政事務總署宣誓，由於宣誓具法律效力，只要民政署發出宣誓文件，法團便可將文件交給房署，如果房署不接受，法團可循法律途徑，向房署提出民事訴訟。

有龍蟠苑居民憂永遠無法取回房署該分攤的32萬港元。（資料圖片）

民政事務總署指，署方會為市民提供宣誓服務，市民只需做一個聲明，證明自己所說的是真話，該宣誓文件具法律效力，但強調民政署只提供服務，至於是否接受宣誓文件作為遺失文件的補充，決定權在房署手上。

房署回覆《香港01》查詢時表示，龍蟠苑(A至F座)業主立案法團曾致函房署，要求房委會為龍蟠苑商場支付龍蟠苑F座沖廁水系統的部分保養及維修費用。由於商場的冲廁水系統與屋苑F座的系統相連，因此房屋署因應法團的要求，探討分擔F座沖廁水供水系統的部分保養及維修費用，但同時須考慮保障公帑合理運用。

房署就此與法團進行多次溝通，要求他們提供工程具體資料，以確定房委會作為商場的業主，應否為該工程負擔部分費用。強調由於房委會使用的是公帑，署方必須要有具體客觀的資料和理據，才可確定公帑是否使用得宜。表示會繼續與法團保持聯絡，跟進有關事宜。但沒有回應會否接納宣誓文件作為遺失文件的補充。

《香港01》去信龍蟠苑法團查詢，法團回覆指當年（2011年）屋苑法團管委會及時任管理公司在咸（鹹）水喉更換工程開展前，已與「房屋署」代表溝通及商討分攤有關維修費用事宜。而歷屆法團及現屆法團管委會仍就此事與「房屋署」代表開會面談繼續跟進有關事宜。

又指法團致力為屋苑業主爭取合理權益，強調如跟進期間有任何困難，會向相關政府部門尋求適當協助。但未有回應未交齊文件的原因、哪些文件未有遞交，以及會否去民政總署宣誓等問題。